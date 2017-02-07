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Автошкола "Лидер" предлагает барнаульцам сесть за руль "железного коня"

, ИА "Амител"
Большой выбор автомобилей, новые учебные классы, чистый автодром и не только ждут учеников в автошколе "Лидер"

Сегодня никого не удивить наличием водительского удостоверения, скорее, наоборот, его отсутствие вызывает у общества недоумение. Заветные права хочет получить как старшее поколение, так и самые маленькие жители города. Автошкола "Лидер" считает, что мечты должны исполняться, поэтому приглашает всех желающих научиться управлять "железным конем".

Обучение в автошколе проходит на разных машинах, что удобно, ведь вы можете выбрать себе ту модель, на которой планируете ездить в дальнейшем. Все машины оборудованы программным комплексом аудио- и видеофиксации. Сдавать экзамен можно только на машине с таким оборудованием, а значит, не получится так, что вы проходили обучение на одной машине, а сдавать придется на другой.

Автошкола "Лидер" отличается наличием офисов в разных районах города, что будет несомненным плюсом для учеников. Автодром находится в удобном месте – рядом с кондитерской фабрикой "Савинов", на Павловском тракте, добраться туда не составит труда.

Многие знают, что ГАИ принимает результаты только того экзамена, который был сдан на идеально вычищенном от снега автодроме. "Лидер" следит за чистотой автодрома, на нем всегда чистый асфальт, нет снега и наледи.

За стандартную стоимость обучения человека учат, предоставляют площадки для тренировки и сдачи экзамена и ведут его до самого получения прав, без дополнительных плат. Приятным плюсом будет то, что автошкола сама готовит документы для получения прав. Также возможна рассрочка в течение всего времени обучения, то есть учишься 3 месяца и платишь 3 месяца по частям. Возможно оформить кредит через банк.

Стоимость обучения:

  • на "Лада Калина" – 19000 рублей.
  • На Hyundai, Ford – 20500 рублей.

Для тех, кто зарегистрирован на сайте, скидка 1000 рублей

Антона Петрова, 247а Тел. 28-90-56;25-46-48
Юрина, 194а Тел. 60-99-77
Новосибирская, 16в Тел. 555-391
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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.02.2017 09:18
гость

и еще приятный бонус. Не забывайте, что те, кто трудится официально имеют право, подав декларацию 3 НДФЛ в налоговый орган, получить 13% от суммы, уплаченной за обучение в автошколе. Т.е., если вы за обучение оплатите 20 500, то государство вам вернет 2 665 руб. Мелочь, а приятно!!!

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