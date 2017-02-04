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Ученые выяснили, что нужно делать, чтобы избежать проблем со сном

, ИА "Амител"
Еще 10 минут и точно спать: как приучить себя ложиться вовремя и побороть бессонницу?

Фото: pixabay.com

Ученые из США и Швеции провели совместное исследование в результате которого выяснили, что нужно делать для того, чтобы засыпать вовремя. Как сообщает Федеральное агентство новостей, для того, чтобы избежать проблем со сном, нужно по выходным обязательно выбираться на природу. Кроме того, в дневное время стоит больше бывать на солнечном свете, а в вечернее — ограничить электрическое освещение.

Исследование проводили на 14 добровольцах, постоянно испытывающих проблемы со сном. Девять из них — на выходные уехали на природу, а пятеро остались дома. В итоге первая группа восстановила распорядок сна, а вторая — нет.

Ученые объяснили это тем, что время отхода ко сну влияние оказывает уровень мелатонина в шишковидном теле и крови. А его изменение в свою очередь зависит от освещения.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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