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Проблему отсутствия тротуаров возле Кардиоцентра поднимает читатель ИА "Амител" Александр. Барнаулец предлагает на участке на улице Малахова — Юрина (возле Кардиоцентра) обустроить тротуар. Сегодня там пешеходная зона сделана вплотную к дороге, без всяких ограждений, поясняет мужчина.

По его словам, ранее в данном районе не было жилой застройки, поэтому необходимость тротуара была минимальной. С появлением домов на Гущина 157, 150\2 и т.д. появилась необходимость пересмотреть благоустройство данного участка.

Александр отмечает, что в зимнее время там практически невозможно пройти пешком, потому что большое количество снега на тротуаре. В летнее время по тротуару невозможно идти во время дождя, потому что из за отсутствия ливневых канализаций вода по ул Малахова идёт как раз возле тротуара.

Осенью 2016 года Александр направлял письма в комитет по дорожному хозяйству и в прокуратуру АК с предложением внести данный участок в программу реконструкции и провести работы по устройству тротуара — перенести тротуар ближе к ограждению КГБУЗ "Алтайский кардиологический диспансер", проработать возможность устройства ливневой канализации на проезжей части.

В комитет по дорожному хозяйству мужчине пояснили, что выполнить работы по переносу пешеходной дорожки на указанном участке возможно только в рамках реконструкции улицы Малахова. А эти работы требуют разработки проектно-сметной документации, также нужно получить заключение государственной экспертизы, что в свою очередь требует включения в адресную инвестиционную программу города. где бюджетные средства на 2016-2018 годы уже распределены. В комитете подчеркнули, что финансовые средства на перенос пешеходной дорожки на данном участке не предусмотрены.

Между тем, по словам Александра, в микрорайоне много маленьких детей и пройти с коляской также можно только с большими затруднениями. Отсутствие нормального тротуара создает большую опасность возникновения ДТП с участием пешеходов. Читатель надеется, что широкое освещение в СМИ этой проблемы способствует ее решению до того, как там произойдет какая-нибудь трагедия.

Напомним, также на этой неделе жители нового района Барнаула обратились через СМИ с просьбой к ГИБДД и администрации города сделать новый разворот на улице Малахова. Горожане отмечают, что жители недавно построенного микрорайона за Кардиологическим центром испытывают трудности с подъездом к домам, и просят решить этот вопрос.

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