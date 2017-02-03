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Президент Белоруссии Александр Лукашенко требует возбудить уголовное дело в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта. Об этом пишет "Лайф".

Глава белорусского государства считает, что Данкверт не дает продуктам из его страны попасть на территорию их России.

"Что касается продуктов питания. Я только главное скажу. Знаете, разного рода "данкверты" — нам надо решить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству",- сказал Лукашенко.