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Автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, съехал в кювет на 184 километре автодороги Екатеринбург-Серов. Об этом пишет РИА "Новости".

По данным издания, ДТП случилось утром в пятницу, 3 февраля. В аварии никто не пострадал. Почему автобус съехал с дороги — неизвестно.

Внутри транспортного средства находились 25 пассажиров: 18 подростков из хоккейной команды "Синие камни", а также десять взрослых (два тренера и родители подростков).

Спортсмены ехали из Екатеринбурга в Верхнюю Туру. Они должны были принять участие в турнире "Золотая шайба".