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Автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, съехал в кювет на 184 километре автодороги Екатеринбург-Серов. Об этом пишет РИА "Новости".
По данным издания, ДТП случилось утром в пятницу, 3 февраля. В аварии никто не пострадал. Почему автобус съехал с дороги — неизвестно.
Внутри транспортного средства находились 25 пассажиров: 18 подростков из хоккейной команды "Синие камни", а также десять взрослых (два тренера и родители подростков).
Спортсмены ехали из Екатеринбурга в Верхнюю Туру. Они должны были принять участие в турнире "Золотая шайба".
Комментарии
Внутри транспортного средства находилось 25 пассажиров: 18 подростков из хоккейной команды "Синие камни", а также десять взрослых... - значит трое ехали не пассажирами? А как?
Patriot зарегистрированный 3 февраля 2017 г. 21:20
тоже хотел вчера написать, но вход на сайт староверам после 6 закрыли, новую версию фтопку камментов после 6 вечера ёк стало. портал умирает
4.02.2017 10:37 У нас на новой версии после 18:00 тоже тока зарегенным, так что всё ОК.
- гость - 4 февраля 2017 г. 14:38
ты не понял, я то регистрированный, но нам вход закрыли вообще и после 6 ещё и камментить не можем вообще даже гостями
5.02.2017 10:14 - гость -
Да ты гонишь.