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Автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, съехал в кювет на 184 километре автодороги Екатеринбург-Серов. Об этом пишет РИА "Новости".
По данным издания, ДТП случилось утром в пятницу, 3 февраля. В аварии никто не пострадал. Почему автобус съехал с дороги — неизвестно.
Внутри транспортного средства находились 25 пассажиров: 18 подростков из хоккейной команды "Синие камни", а также десять взрослых (два тренера и родители подростков).
Спортсмены ехали из Екатеринбурга в Верхнюю Туру. Они должны были принять участие в турнире "Золотая шайба".
Комментарии
Внутри транспортного средства находилось 25 пассажиров: 18 подростков из хоккейной команды "Синие камни", а также десять взрослых... - значит трое ехали не пассажирами? А как?