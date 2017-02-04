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Студенты Алтайского государственного университета первыми увидели новый сериал ТНТ "Адаптация", который телеканал представляет как главную премьеру этой зимы.

Учащимся показали две первые серии за 5 дней до общероссийской премьеры.

Как сообщили в пресс-службе телеканала, новый сериал – это история об американском шпионе Эштоне Айви, засланном ЦРУ в Россию. Под видом русского инженера Олега Меньшова он внедряется в региональное подразделение крупной российской газодобывающей компании в городе Ноябрьск, чтобы получить секретную информацию о новейшей разработке российских ученых в области добычи газа. В идеальной подготовке шпиона есть только один пробел: он совершенно не понимает наш менталитет, что ставит под угрозу проведение всей операции. В ролях, как именитые российские актеры (Леонид Бичевин, Юрий Стоянов, Нелли Уварова), так и американские звезды (Питер Джекобсон — сериал "Доктор Хаус").

Отметим, что гости предпоказа с интересом наблюдали завязку сюжета "шпионского сериала" и по их реакции было понятно, что следующие серии они точно не пропустят.

Добавим, показ комедийного сериала "Адаптация" ТНТ начинает с 6 февраля в 20:00.