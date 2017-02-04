Воскресенье, 5 Февраль, 19:46

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,31
€ 63,82
Brent
$ 51,5
-13°
Обь
36см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Уголовное дело Андрея АрестоваВизит главы МЧС на Алтай Паводок на Алтае – 2017
Новости

Актеру Станиславу Садальскому закрыли въезд на Украину

, ИА "Амител"
Украина объясняет такой шаг выступлением Садальского в Крыму и проявлением "антиукраинского настроя"

Фото: kinodir.ru

Российскому актеру Станиславу Садальскому запретили въезжать на территорию Украины, написал он сам в своем аккаунте в Twitter.

"В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают", — пишет Садальский.

Актер на своей странице также разместил копию обращения одесской общественной организации "Рада громадської безпеки" ("Совет общественной безопасности") к Службе безопасности Украины. Там указаны причины запрета. Во-первых, дело в "антиукраинском настрое" Садальского.  А, во-вторых, дело в его выступлении в Крыму, которое прошло в 2016 году.  

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

4.02.2017 09:31
- гость -

Держись Стасик, ты хоть хахол, но хороший.

0  0
4.02.2017 09:45
- гость -

Правильно,Стас:плевал на запреты и коселёк пополнился.

0  0
4.02.2017 09:50
- гость -

А вот макаревич никогда такого бы не сделал потому что он свято чтит новые законы новой украины.А во-вторых он там боится огрести люлей.

0  0
4.02.2017 10:22
Виткус

Украина это страна агрессор, ведёт анироссийскую политику и своими действиями пытается нанести максимальный вред. Российской Федерации необходимо запретить все торговой экономические отношения, в том числе с прекращением транзита газа через эту страну, полностью перекрыть границу и запретить въезд всех граждан Украины за небольшим исключением.

0  0
4.02.2017 10:40
- гость -

Американский музыкант и бывший вокалист групп Rainbow и Deep Purple Джо Линн Тернер признался, что он любит Крым и местную публику. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции в Симферополе. Он рассказал, чего ему может стоить концерт в Крыму. ... Музыка превыше политики, религии, споров и разногласий между людьми", - добавил музыкант.

0  0
4.02.2017 13:44
- гость -

Американский музыкант и бывший вокалист групп Rainbow и Deep Purple Джо Линн Тернер признался...бесплатно без смс

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
19:23
Минобороны РФ опровергло сообщение СМИ о гибели российских солдат в Сирии 0
18:52
Прохожие спасли трехлетнюю девочку, упавшую под поезд в Китае. Видео 0
18:22
29-градусные морозы ждут жителей Алтайского края в начале рабочей недели 0
17:56
Депутат петербургского Заксобрания устыдился своей зарплаты 2
17:29
Mitsubishi перевернулась вверх дном после ДТП в Барнауле. Фото 1
16:57
Лавров назвал честным ответ России на санкции Евросоюза 10
16:27
Toyota отказалась пропускать и врезалась в скорую в Новосибирске. Видео 5
15:59
Полиция Вены задержала "прогуливающихся" с оружием 22 уроженцев Чечни 15
15:29
Автобус сбил пожилую женщину в Барнауле - очевидцы 11
14:57
Бывший установщик окон из Барнаула украл у клиента более 28 тысяч рублей 2
14:26
СМИ сообщили о планах ЕС продлить антироссийские санкции на полгода 27
13:57
Два человека пострадали при столкновении микроавтобуса и поезда под Уфой 0
13:29
Виктория Боня объявила о расставании с мужем 10
12:58
Жириновский сообщил о своем намерении участвовать в президентских выборах 16
12:29
Два молодых повара попытались ограбить 50-летнюю женщину в Новосибирске 6
11:52
Алтайские полицейские задержали похитившего кроликов мужчину 1
11:27
Трамп не уверен, что сможет поладить с Путиным 44
10:52
Саакашвили предрек Украине статус европейской сверхдержавы 7
10:28
Алтайская таможня в пятый раз стала лучшей в Сибири 2
09:54
Семилетний мальчик погиб, катаясь на "ватрушке" в Подмосковье 5
09:26
Латвия построила 23-километровый забор на границе с Россией 22
09:00
Звезды советского хоккея провели матч в честь 80-летия Алтайского края
Звезды хоккея провели выставочный матч в Барнауле
08:53
Волонтеры разыскивают пропавшего неделю назад жителя Алтайского края 0
08:27
Трамп и Порошенко заявили о необходимости прекращения огня в Донбассе 8
07:34
Вне игры: лучшие фото Криштиану Роналду за футбольным полем 1
07:03
Два в одном: в Барнауле продают спаренный коттедж за 9,7 млн руб. Фото 14
06:32
Похолодание пришло в Алтайский край 3
06:01
Детей "выдавили" на дорогу: жительница Белемесево опасается за школьников 86
23:03
Британская певица Вера Линн к своему вековому юбилею записывает альбом 0
22:04
Смотрим, как свежемороженая рыба ожила в китайском супермаркете 2
21:04
Газета на украинском языке появится в Крыму 1
20:04
Напавшим на военный патруль у Лувра оказался выходец из Египта 0
19:32
Горящую Audi потушили в Барнауле за 15 минут 0
19:05
Разоблачительные письма футболиста Бэкхема утекли в сеть 0
18:32
Владимир Жириновский вновь переизбран председателем ЛДПР 5
18:03
Похолодание до -25 градусов ждет жителей Алтая в ночь на 5 февраля 0
17:31
Почти час пожарные тушили огонь в садовом домике в Барнауле 1
17:05
Дебошира, летевшего из Вьетнама в Сургут, высадили в Новосибирске 1
16:30
Россия хочет запретить ввоз мяса птицы из стран, где есть птичий грипп 8
16:00
Народный артист России Георгий Тараторкин скончался на 73-м году жизни 6
15:20
Алтайские водители делятся фотографиями с заснеженных трасс 4
15:05
Трамп проведет телефонные переговоры с Порошенко 4 февраля 8
14:29
Автомобиль полыхает на ул. Георгия Исакова в Барнауле. Фото 9
14:02
Внедорожник Toyota взорвался на улице в Луганске. Видео 2
13:33
Прима-балерина Мария Александрова ушла из Большого театра 4
13:07
Около 227 тысяч рабочих мест появилось за время президентства Трампа 64
12:35
Житель Китая зарезал пятерых соседей в ходе ссоры 0
12:07
Власти Украины заявили, что Россию "раздражают" успехи Киева 12
11:30
Матвиенко возмутилась, узнав о зарплате учителей в 7 тыс. руб. в Иваново 52
11:04
Стоимость тарифа по системе "Платон" поднимется в два раза 39

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.