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Актеру Станиславу Садальскому закрыли въезд на Украину

, ИА "Амител"
Украина объясняет такой шаг выступлением Садальского в Крыму и проявлением "антиукраинского настроя"

Фото: kinodir.ru

Российскому актеру Станиславу Садальскому запретили въезжать на территорию Украины, написал он сам в своем аккаунте в Twitter.

"В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают", — пишет Садальский.

Актер на своей странице также разместил копию обращения одесской общественной организации "Рада громадської безпеки" ("Совет общественной безопасности") к Службе безопасности Украины. Там указаны причины запрета. Во-первых, дело в "антиукраинском настрое" Садальского.  А, во-вторых, дело в его выступлении в Крыму, которое прошло в 2016 году.  

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

4.02.2017 09:31
- гость -

Держись Стасик, ты хоть хахол, но хороший.

0  0
4.02.2017 09:45
- гость -

Правильно,Стас:плевал на запреты и коселёк пополнился.

0  0
4.02.2017 09:50
- гость -

А вот макаревич никогда такого бы не сделал потому что он свято чтит новые законы новой украины.А во-вторых он там боится огрести люлей.

0  0
4.02.2017 10:12
- гость -

Макаревич ссыкун по жизни, и фамилия у него на ычь кончается. А ты, Стасик, спи зди кошелек у потрошенко свинорылого и купи сала.

0  0
4.02.2017 10:22
Виткус

Украина это страна агрессор, ведёт анироссийскую политику и своими действиями пытается нанести максимальный вред. Российской Федерации необходимо запретить все торговой экономические отношения, в том числе с прекращением транзита газа через эту страну, полностью перекрыть границу и запретить въезд всех граждан Украины за небольшим исключением.

0  0
4.02.2017 10:40
- гость -

Американский музыкант и бывший вокалист групп Rainbow и Deep Purple Джо Линн Тернер признался, что он любит Крым и местную публику. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции в Симферополе. Он рассказал, чего ему может стоить концерт в Крыму. ... Музыка превыше политики, религии, споров и разногласий между людьми", - добавил музыкант.

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