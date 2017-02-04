Фото: kinodir.ru
Российскому актеру Станиславу Садальскому запретили въезжать на территорию Украины, написал он сам в своем аккаунте в Twitter.
"В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают", — пишет Садальский.
Актер на своей странице также разместил копию обращения одесской общественной организации "Рада громадської безпеки" ("Совет общественной безопасности") к Службе безопасности Украины. Там указаны причины запрета. Во-первых, дело в "антиукраинском настрое" Садальского. А, во-вторых, дело в его выступлении в Крыму, которое прошло в 2016 году.
Комментарии
Держись Стасик, ты хоть хахол, но хороший.
Правильно,Стас:плевал на запреты и коселёк пополнился.
А вот макаревич никогда такого бы не сделал потому что он свято чтит новые законы новой украины.А во-вторых он там боится огрести люлей.
Макаревич ссыкун по жизни, и фамилия у него на ычь кончается. А ты, Стасик, спи зди кошелек у потрошенко свинорылого и купи сала.
Украина это страна агрессор, ведёт анироссийскую политику и своими действиями пытается нанести максимальный вред. Российской Федерации необходимо запретить все торговой экономические отношения, в том числе с прекращением транзита газа через эту страну, полностью перекрыть границу и запретить въезд всех граждан Украины за небольшим исключением.
Американский музыкант и бывший вокалист групп Rainbow и Deep Purple Джо Линн Тернер признался, что он любит Крым и местную публику. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции в Симферополе. Он рассказал, чего ему может стоить концерт в Крыму. ... Музыка превыше политики, религии, споров и разногласий между людьми", - добавил музыкант.