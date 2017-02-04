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Российскому актеру Станиславу Садальскому запретили въезжать на территорию Украины, написал он сам в своем аккаунте в Twitter.

"В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают", — пишет Садальский.

Актер на своей странице также разместил копию обращения одесской общественной организации "Рада громадської безпеки" ("Совет общественной безопасности") к Службе безопасности Украины. Там указаны причины запрета. Во-первых, дело в "антиукраинском настрое" Садальского. А, во-вторых, дело в его выступлении в Крыму, которое прошло в 2016 году.