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Новости

Иванка Трамп помешала закону о ЛГБТ попасть в руки президента США

, ИА "Амител"
Подготовленный документ отменял указ, который был подписан Бараком Обамой

Фото: a.abcnews.com

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка вместе со своим мужем Джаредом Кушнером не дали новому проекту закона по правам ЛГБТ-сообщества попасть на стол главы государства. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на Politico.

По данным издания, на подпись Трампу должен был попасть новый указ, который отменяет указ бывшего президента Барака Обамы о запрете какой бы то ни было дискриминации в отношении сексменьшинств на работе.

В свою очередь, Иванка Трамп с супругом заблокировали этот проект и не дали ему попасть на подпись к Дональду Трампу.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

4.02.2017 09:15
Romul

Так она с мужем сама того...

0  0
4.02.2017 09:19
- гость -

Ну и что? Ты сам то попробуй би, потом говори.

0  0
4.02.2017 09:21
Здравый!

А она какую должность занимает? Не очень красиво получается...

0  0
4.02.2017 09:34
- гость -

Ейный муж официальный советник президента.

0  0
4.02.2017 10:13
- гость -

А она официальная дочь президента.

0  0
4.02.2017 10:15
- гость -

А она официальная дочь президента.

Я бы своей дочке ни в чем не отказал. Сыну могу, а доче нет.

0  0
4.02.2017 10:42
- гость -

Так в итоге что получилось? Не дали отменить запрет на дискриминацию?

0  0
4.02.2017 10:55
- гость -

Однако в штатах тенденция определилась, запасаемся попкорном и семечками, ждем-с!

0  0
4.02.2017 11:19
Алекс

Рассекретили имя дочери и ее мужа, да ещё и фото разместили, разве такое может быть в демократическом государстве!?

0  0
4.02.2017 11:28
- гость -

Внимательнее читайте! О запрете дискриминации НА РАБОТЕ! У нас тоже любая дискриминация запрещена при приеме на работу

0  0
4.02.2017 11:31
- гость -

4.02.2017 11:19 Алекс

В демократических государствах родственники президента в политику не лезут. Отмокай, белопанталонный.

0  0
4.02.2017 11:43
TAO

Дискриминация при приеме на работу не может быть по половому признаку, вероисповеданию, и т.д но всяких этих радужных ЛГБТастов гнать с работы надо ссаными тряпками, в этом я с Трампом согласен

0  0
4.02.2017 11:50
TAO

А то у них в Америке уже соовсем сдвинулись на этих меньшинствах, где это видано чтобы морскую пехоту в США возглавлял гей, который это и не скрывает, и открыто говорит что он гей это его выбор и т.д. Представьте у нас гей возглавлял бы допустим ВДВ, все кто там служит по моему просто бы этого гипотетического гея уничтожили,

0  0
4.02.2017 11:51
Трамп Виссарионович

Выдать ТАО премию 5 долларов. Он красава.

0  0
4.02.2017 12:05
- гость -

Представьте у нас гей возглавлял бы

Мы многого не знаем.

0  0
4.02.2017 12:13
TAO

4.02.2017 12:05

- гость - мне пофигу на геев лезбиянок и т.д, меня возмущает когда они начинают права качать и уважения к себе требовать

0  0
4.02.2017 12:17
- гость -

Так они же не понимают, что тошнит нормальных от них.

0  0
4.02.2017 12:45
- гость -

- гость - 4 февраля 2017 г. 11:31 В демократических государствах родственники президента в политику не лезут. --- Можно уточнить, о каких конкретно странах речь?

0  0
4.02.2017 12:57
- гость -

Romul зарегистрированный 4 февраля 2017 г. 09:15 Так она с мужем сама того.. --- Можно узнать - с какой помойки эти сведения?

0  0
4.02.2017 15:43
- гость -

Вы сами все латентные, раз вас так эта новость интересует

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