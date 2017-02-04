Фото: a.abcnews.com
Дочь президента США Дональда Трампа Иванка вместе со своим мужем Джаредом Кушнером не дали новому проекту закона по правам ЛГБТ-сообщества попасть на стол главы государства. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на Politico.
По данным издания, на подпись Трампу должен был попасть новый указ, который отменяет указ бывшего президента Барака Обамы о запрете какой бы то ни было дискриминации в отношении сексменьшинств на работе.
В свою очередь, Иванка Трамп с супругом заблокировали этот проект и не дали ему попасть на подпись к Дональду Трампу.
Комментарии
Так она с мужем сама того...
Ну и что? Ты сам то попробуй би, потом говори.
А она какую должность занимает? Не очень красиво получается...
Ейный муж официальный советник президента.
А она официальная дочь президента.
А она официальная дочь президента.
Я бы своей дочке ни в чем не отказал. Сыну могу, а доче нет.
Так в итоге что получилось? Не дали отменить запрет на дискриминацию?
Однако в штатах тенденция определилась, запасаемся попкорном и семечками, ждем-с!
Рассекретили имя дочери и ее мужа, да ещё и фото разместили, разве такое может быть в демократическом государстве!?
Внимательнее читайте! О запрете дискриминации НА РАБОТЕ! У нас тоже любая дискриминация запрещена при приеме на работу
4.02.2017 11:19 Алекс
В демократических государствах родственники президента в политику не лезут. Отмокай, белопанталонный.
Дискриминация при приеме на работу не может быть по половому признаку, вероисповеданию, и т.д но всяких этих радужных ЛГБТастов гнать с работы надо ссаными тряпками, в этом я с Трампом согласен
А то у них в Америке уже соовсем сдвинулись на этих меньшинствах, где это видано чтобы морскую пехоту в США возглавлял гей, который это и не скрывает, и открыто говорит что он гей это его выбор и т.д. Представьте у нас гей возглавлял бы допустим ВДВ, все кто там служит по моему просто бы этого гипотетического гея уничтожили,
Выдать ТАО премию 5 долларов. Он красава.
Представьте у нас гей возглавлял бы
Мы многого не знаем.
4.02.2017 12:05
- гость - мне пофигу на геев лезбиянок и т.д, меня возмущает когда они начинают права качать и уважения к себе требовать
Так они же не понимают, что тошнит нормальных от них.
- гость - 4 февраля 2017 г. 11:31 В демократических государствах родственники президента в политику не лезут. --- Можно уточнить, о каких конкретно странах речь?
Romul зарегистрированный 4 февраля 2017 г. 09:15 Так она с мужем сама того.. --- Можно узнать - с какой помойки эти сведения?
Вы сами все латентные, раз вас так эта новость интересует