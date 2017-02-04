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Иванка Трамп помешала закону о ЛГБТ попасть в руки президента США

, ИА "Амител"
Подготовленный документ отменял указ, который был подписан Бараком Обамой

Фото: a.abcnews.com

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка вместе со своим мужем Джаредом Кушнером не дали новому проекту закона по правам ЛГБТ-сообщества попасть на стол главы государства. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на Politico.

По данным издания, на подпись Трампу должен был попасть новый указ, который отменяет указ бывшего президента Барака Обамы о запрете какой бы то ни было дискриминации в отношении сексменьшинств на работе.

В свою очередь, Иванка Трамп с супругом заблокировали этот проект и не дали ему попасть на подпись к Дональду Трампу.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

4.02.2017 09:15
Romul

Так она с мужем сама того...

0  0
4.02.2017 09:19
- гость -

Ну и что? Ты сам то попробуй би, потом говори.

0  0
4.02.2017 09:21
Здравый!

А она какую должность занимает? Не очень красиво получается...

0  0
4.02.2017 09:29
- гость -

Ее должность дочь презика. Думаешь у путлера по другому? Вспомни дочь ельцина Татьяну Дьяченко, которая с мужем Кремль ремонтировала, еще прокурор Щвейцарии дело уголовное возбудила, как Танька деньги пиз дила с ремонта.

0  0
4.02.2017 09:34
- гость -

Ейный муж официальный советник президента.

0  0
4.02.2017 10:13
- гость -

А она официальная дочь президента.

0  0
4.02.2017 10:15
- гость -

А она официальная дочь президента.

Я бы своей дочке ни в чем не отказал. Сыну могу, а доче нет.

0  0
4.02.2017 10:42
- гость -

Так в итоге что получилось? Не дали отменить запрет на дискриминацию?

0  0
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