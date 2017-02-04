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Дочь президента США Дональда Трампа Иванка вместе со своим мужем Джаредом Кушнером не дали новому проекту закона по правам ЛГБТ-сообщества попасть на стол главы государства. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на Politico.
По данным издания, на подпись Трампу должен был попасть новый указ, который отменяет указ бывшего президента Барака Обамы о запрете какой бы то ни было дискриминации в отношении сексменьшинств на работе.
В свою очередь, Иванка Трамп с супругом заблокировали этот проект и не дали ему попасть на подпись к Дональду Трампу.
Комментарии
Так она с мужем сама того...
Ну и что? Ты сам то попробуй би, потом говори.
А она какую должность занимает? Не очень красиво получается...
Ее должность дочь презика. Думаешь у путлера по другому? Вспомни дочь ельцина Татьяну Дьяченко, которая с мужем Кремль ремонтировала, еще прокурор Щвейцарии дело уголовное возбудила, как Танька деньги пиз дила с ремонта.
Ейный муж официальный советник президента.
А она официальная дочь президента.
А она официальная дочь президента.
Я бы своей дочке ни в чем не отказал. Сыну могу, а доче нет.
Так в итоге что получилось? Не дали отменить запрет на дискриминацию?