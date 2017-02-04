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Специалисты не нашли следов насильственной смерти на теле Натальи Меламед, найденной накануне в Красногорском лесопарке. Об этом пишет РИА "Новости".

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Как пишет издание, ссылаясь на источник в правовых структурах, девушка могла просто замерзнуть. Но точную причину смерти установят позже.

Напомним, 23-летняя девушка ушла из дома в Москве 24 января. Ее отец обратился в правоохранительные органы. В поисках девушки участвовали больше 700 человек.