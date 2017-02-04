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ГИБДД Алтайского края призывает всех водителей воздержаться от поездок по трассам региона. Это связано с резким ухудшением погоды в крае в субботу, 4 февраля.
В ведомстве предупреждают, что в этот день синоптики прогнозируют усиление ветра, снег, метель, ограниченную видимость при порывах ветра, гололедицу.
"Госавтоинспекция Алтайского края рекомендует водителям не выезжать за пределы населенных пунктов и быть предельно внимательными на дороге",- комментируют в пресс-службе ГИБДД по региону.
Если есть необходимость в поездке на дальние расстояние, то лучше воспользоваться железнодорожным транспортом. Если возникнет экстренная ситуация, звонить по телефонам: 112, 110, либо на телефон доверия полиции 128.
Комментарии
Счас попрусь. МЧС должно работать
Ну прись, МЧС тАбе поможет, но не сразу нужно чтобы до тебя дошло через подморженную ..опу, что не спроста предупреждали,если через голову не доходит!
Все равно попрутся, а потом начнутся стоны, что им мчс на вертолетах кофе с бутербродами не возит.