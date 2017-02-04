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ГИБДД Алтайского края призывает всех водителей воздержаться от поездок по трассам региона. Это связано с резким ухудшением погоды в крае в субботу, 4 февраля.

В ведомстве предупреждают, что в этот день синоптики прогнозируют усиление ветра, снег, метель, ограниченную видимость при порывах ветра, гололедицу.

"Госавтоинспекция Алтайского края рекомендует водителям не выезжать за пределы населенных пунктов и быть предельно внимательными на дороге",- комментируют в пресс-службе ГИБДД по региону.

Если есть необходимость в поездке на дальние расстояние, то лучше воспользоваться железнодорожным транспортом. Если возникнет экстренная ситуация, звонить по телефонам: 112, 110, либо на телефон доверия полиции 128.