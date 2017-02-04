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Новости

Стоимость тарифа по системе "Платон" поднимется в два раза

, ИА "Амител"
Льготный режим тарифа системы "Платон" истечет 15 апреля

Фото: pixabay.com

Льготный режим по системе "Платон" за проезд грузовиков по российским трассам истекает 15 апреля. После этого проезд будет стоить не 1,53 рубля, как сейчас, а 3,06 рубля за км. Об этом пишет "ТАСС".

Как рассказал глава Минтранспорта Максим Соколов, с 15 апреля тариф вернется  к изначально установленной модели.

Как сообщалось, изначально в планах было провести повышение тарифа в два этапа. Но позже решили, что стоимость увеличится сразу до 3,06 рублей. Следующее подорожание произойдет только в середине 2018 года.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

4.02.2017 12:02
- гость -

Какая радость!

Следующее подорожание произойдет только в середине 2018 года.

Спасибооооо! Отцы родные! Травануть бы вас жрачкой из марияра.

0  0
4.02.2017 12:04
ленин папа

Кто бы сомневался

0  0
4.02.2017 12:14
- гость -

Для легковых после выборов Воффки введут? И пенсионный возраст до кучи.

0  0
4.02.2017 12:16
- гость -

Следующее подорожание произойдет только в середине 2018 года.

Ага, и сразу в 4 раза.

0  0
4.02.2017 12:19
Divergent

Путин мы все за тебя Путин Россия моя! Путин ты словно отец Фсе правильно делаешь Ты МОЛОДЕЦ! Великий и умный сплотивший всю Русь. Живу в твоё время и этим горжусь!

0  0
4.02.2017 12:37
Гость

За 2016 год Платон собрал 20 млрд руб, половина ушла сыну Ротенберга

0  0
4.02.2017 12:41
- гость -

А вооообще у них есть какой нибудь план?

0  0
4.02.2017 13:08
- гость -

Планы остались в тупом совке, а у нас шибко Вумных токмо невидимая рука рынка!

0  0
4.02.2017 13:28
Витя Ж.

Повышение налогов и сборов - это тупиковый путь! Жалко что больше ничего другого наша власть не умеет

0  0
4.02.2017 13:49
- гость -

Это потому, что власть у нас наглая, жадная и воровитая, а народ терпелив ненормально.

0  0
4.02.2017 14:13
гость

сейчас босятроль подойдет статистику принесет, а дед хахатать будет

0  0
4.02.2017 14:15
- гость -

сейчас босятроль подойдет статистику принесет, а дед хахатать будет

не будет их... для регистрации новая версия сайта нужна, а от нее воротит даже троллей

0  0
4.02.2017 14:28
- гость -

4.02.2017 13:28 Витя Ж. Повышение налогов и сборов - это тупиковый путь!

На Западе давно все дороги платные. Тупиковый путь, но.

0  0
4.02.2017 14:37
Массаж мозга

На западе тоже половина поборов ротенбергам уходит? Или может там дороги такие же говняные?

0  0
4.02.2017 14:39
- гость -

4.02.2017 14:37 Массаж мозга

Документ предъяви, что половина туда уходит,. Тебя уже все здесь знают как бестолковую балаболку.

0  0
4.02.2017 14:44
Витя Ж.

На Западе платные дороги строят частники, а не за бюджетный счёт. А у нас дороги строят за счёт налогов наших с вами. У нас в бензине столько налогов, что должно хватать и на дороги и на виллы газпромовцам и ещё много на что

0  0
4.02.2017 14:47
- гость -

- гость - 4 февраля 2017 г. 14:39 4.02.2017 14:37 Массаж мозга

Документ предъяви, что половина туда уходит,.

А если даже и предъявит, то перестанешь лизать барский спог?

0  0
4.02.2017 14:48
- гость -

4.02.2017 14:44 Витя Ж.

Придумай что-нибудь поинтереснее уже. Частники у него дороги строят. ) Это ж сколько бабла должно быть у частников?

0  0
4.02.2017 14:49
Витя Ж.

Ещё и транспортный налог все платим

0  0
4.02.2017 14:58
Гость

Википедия: Оператором системы является компания «РТ-Инвест транспортные системы», 50 % в которой принадлежит Игорю Ротенбергу[6], 50 % - ООО «РТ-Инвест» , в которой государственная корпорация «Ростех» владеет 25% акций[7]. (Согласно выписке из ЕГРЮЛ учредителями ООО «РТ-Инвест транспортные системы» являются: Ротенберг Игорь Аркадьевич - 50% Уставного капитала и ООО «РТ-Инвест» - 50% Уставного капитала. Суммарный Уставный капитал организации составляет 100 тысяч рублей.)

За свои услуги оператор системы получает из федерального бюджета от 10,6 млрд руб. в год[8] По официальным прогнозам, доход госбюджета от введения системы составит 20-40 млрд руб. в год.[9][10]

0  0
4.02.2017 15:01
Гость

Это для неверующего гостя от 14:39. Кстати, в 2016 году собрали даже не 20, а меньше - около 19 млрд руб. А Ротенбергу ушло 10,6 млрд. То есть больше половины

0  0
4.02.2017 15:02
- гость -

"Документ предъяви, что половина туда уходит,. Тебя уже все здесь знают как бестолковую балаболку." --------- Покажи сначала доверенность от "всех", что они уполномочили тебя что-то заявлять от имени "всех". Тогда я буду уверен что ты не балаболка и начну искать для тебя приходник от ротенберга на 10 миллиардов.

0  0
4.02.2017 15:12
- гость -

4.02.2017 14:58 Гость

Ну и? Кому уходит и сколько. Читать то умеешь? Акции акционеров не равны доходу компании.

0  0
4.02.2017 15:14
- гость -

текс текс текс, что тут у нас, опять 15 рублёвую оленьку накормили душистым, тогда я спокоен

0  0
4.02.2017 15:17
:-)

гость - 4 февраля 2017 г. 15:12

За свои услуги оператор системы получает из федерального бюджета от 10,6 млрд руб. в год[8] По официальным прогнозам, доход госбюджета от введения системы составит 20-40 млрд руб. в год.[9][10]

У тебя тут со рта кусочек выпал и я решил палочкой засунуть его обратно

0  0
4.02.2017 15:17
- гость -

«РТ-Инвест» осуществляет инвестиции на территории Российской Федерации, в том числе через создание и управление инвестиционными фондами. Доля госкорпорации Ростех в ООО «РТ-Инвест» – 25,01% от уставного капитала. Руководит компанией Андрей Евгеньевич Шипелов. В настоящее время приоритетными направлениями для инвестиций «РТ-Инвест» являются: • Обращение с промышленными и коммунальными отходами, переработка ТБО в энергию • Транспортная телематика • Информационные технологии

0  0
4.02.2017 15:20
- гость -

4.02.2017 15:17

Ну и? Ты считаешь что весь доход «РТ-Инвест» идёт 50 % акционеров? Надо ж быть таким тупым то.

0  0
4.02.2017 15:26
:-)

15.20 ты про какие акции не равные доходу компании барагозить тут начал?

0  0
4.02.2017 15:33
Шатал Труба

Позитиффф, в 2018 году ждем с нетерпением подорожание на все!!!!

0  0
4.02.2017 15:58
Гость

Это понятно, что не все 10.6 млрд руб Ротенберг-младший забрал себе. У него есть сотрудники, офисы, налоги и прочее. Но ка у нас умеют пилить бюджет мы знаем. Так что из это десятки 1-2 точно прикарманим распихали. А насчёт инвестиций - они взяли кредит в Газпромбанке 30 млрд руб на него и строили свои системы слежения. Коробушки, которую мы покупали в машину, они а Китае на 10 баксов купили, затрату на них завысили. Пила работает, пипл безмолвствует

0  0
4.02.2017 16:02
- гость -

Гость 4 февраля 2017 г. 15:58 Пила работает, пипл безмолвствует

наш народ-победитель никому не победить )

0  0
4.02.2017 16:22
- гость -

Значится ВСЁ снова подорожает!

0  0
4.02.2017 16:23
- гость -

Очень гуманное и своевременное решение!! Народ призывает и требует: "Поднять акциз в моторном топливе на 80%, увеличить ТН на 73%, довести цену на топливо до норвежской!! И ввести экологический налог в размере 65% от литра горючего"

0  0
4.02.2017 16:25
- гость -

"После того, как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно!!" ("Чипполино", Россия, февраль, 2017 год...)

0  0
4.02.2017 16:26
- гость -

Вероятно, что это вынужденная мера, чтобы залатать дыры в бюджете. Народ с пониманием относится к проблеме. Российские чиновники и олигархи не должны страдать.

0  0
4.02.2017 16:30
Гость

Дыр в бюджете нет. Бюджет принят из расчета 40 долларов за баррель. А нефть выросла. При цене нефти в 2017 году на уровне 50-55 долларов, в бюджете появятся дополнительные 1.2-1.5 трлн руб. Деньги есть. На них хотят сейчас покупать доллары, пополнять резервы. Красавцы

0  0
4.02.2017 17:03
Джазатор

А где в комментариях путинские лизуны?

0  0
4.02.2017 17:06
- гость -

"Платон" не пенсия. Можно и повысить.

0  0
4.02.2017 17:08
- гость -

Гость 4 февраля 2017 г. 16:30 Оно конечно так, но для этого более, чем на треть урезали все социальные статьи, такие, как здравоохранение, образование.

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