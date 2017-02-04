Фото: pixabay.com
Льготный режим по системе "Платон" за проезд грузовиков по российским трассам истекает 15 апреля. После этого проезд будет стоить не 1,53 рубля, как сейчас, а 3,06 рубля за км. Об этом пишет "ТАСС".
Как рассказал глава Минтранспорта Максим Соколов, с 15 апреля тариф вернется к изначально установленной модели.
Как сообщалось, изначально в планах было провести повышение тарифа в два этапа. Но позже решили, что стоимость увеличится сразу до 3,06 рублей. Следующее подорожание произойдет только в середине 2018 года.
Комментарии
Какая радость!
Следующее подорожание произойдет только в середине 2018 года.
Спасибооооо! Отцы родные! Травануть бы вас жрачкой из марияра.
Кто бы сомневался
Для легковых после выборов Воффки введут? И пенсионный возраст до кучи.
Следующее подорожание произойдет только в середине 2018 года.
Ага, и сразу в 4 раза.
Путин мы все за тебя Путин Россия моя! Путин ты словно отец Фсе правильно делаешь Ты МОЛОДЕЦ! Великий и умный сплотивший всю Русь. Живу в твоё время и этим горжусь!
За 2016 год Платон собрал 20 млрд руб, половина ушла сыну Ротенберга
А вооообще у них есть какой нибудь план?
Планы остались в тупом совке, а у нас шибко Вумных токмо невидимая рука рынка!
Повышение налогов и сборов - это тупиковый путь! Жалко что больше ничего другого наша власть не умеет
Это потому, что власть у нас наглая, жадная и воровитая, а народ терпелив ненормально.
сейчас босятроль подойдет статистику принесет, а дед хахатать будет
сейчас босятроль подойдет статистику принесет, а дед хахатать будет
не будет их... для регистрации новая версия сайта нужна, а от нее воротит даже троллей
4.02.2017 13:28 Витя Ж. Повышение налогов и сборов - это тупиковый путь!
На Западе давно все дороги платные. Тупиковый путь, но.
На западе тоже половина поборов ротенбергам уходит? Или может там дороги такие же говняные?
4.02.2017 14:37 Массаж мозга
Документ предъяви, что половина туда уходит,. Тебя уже все здесь знают как бестолковую балаболку.
На Западе платные дороги строят частники, а не за бюджетный счёт. А у нас дороги строят за счёт налогов наших с вами. У нас в бензине столько налогов, что должно хватать и на дороги и на виллы газпромовцам и ещё много на что
- гость - 4 февраля 2017 г. 14:39 4.02.2017 14:37 Массаж мозга
Документ предъяви, что половина туда уходит,.
А если даже и предъявит, то перестанешь лизать барский спог?
4.02.2017 14:44 Витя Ж.
Придумай что-нибудь поинтереснее уже. Частники у него дороги строят. ) Это ж сколько бабла должно быть у частников?
Ещё и транспортный налог все платим
Википедия: Оператором системы является компания «РТ-Инвест транспортные системы», 50 % в которой принадлежит Игорю Ротенбергу[6], 50 % - ООО «РТ-Инвест» , в которой государственная корпорация «Ростех» владеет 25% акций[7]. (Согласно выписке из ЕГРЮЛ учредителями ООО «РТ-Инвест транспортные системы» являются: Ротенберг Игорь Аркадьевич - 50% Уставного капитала и ООО «РТ-Инвест» - 50% Уставного капитала. Суммарный Уставный капитал организации составляет 100 тысяч рублей.)
За свои услуги оператор системы получает из федерального бюджета от 10,6 млрд руб. в год[8] По официальным прогнозам, доход госбюджета от введения системы составит 20-40 млрд руб. в год.[9][10]
Это для неверующего гостя от 14:39. Кстати, в 2016 году собрали даже не 20, а меньше - около 19 млрд руб. А Ротенбергу ушло 10,6 млрд. То есть больше половины
"Документ предъяви, что половина туда уходит,. Тебя уже все здесь знают как бестолковую балаболку." --------- Покажи сначала доверенность от "всех", что они уполномочили тебя что-то заявлять от имени "всех". Тогда я буду уверен что ты не балаболка и начну искать для тебя приходник от ротенберга на 10 миллиардов.
4.02.2017 14:58 Гость
Ну и? Кому уходит и сколько. Читать то умеешь? Акции акционеров не равны доходу компании.
текс текс текс, что тут у нас, опять 15 рублёвую оленьку накормили душистым, тогда я спокоен
гость - 4 февраля 2017 г. 15:12
За свои услуги оператор системы получает из федерального бюджета от 10,6 млрд руб. в год[8] По официальным прогнозам, доход госбюджета от введения системы составит 20-40 млрд руб. в год.[9][10]
У тебя тут со рта кусочек выпал и я решил палочкой засунуть его обратно
«РТ-Инвест» осуществляет инвестиции на территории Российской Федерации, в том числе через создание и управление инвестиционными фондами. Доля госкорпорации Ростех в ООО «РТ-Инвест» – 25,01% от уставного капитала. Руководит компанией Андрей Евгеньевич Шипелов. В настоящее время приоритетными направлениями для инвестиций «РТ-Инвест» являются: • Обращение с промышленными и коммунальными отходами, переработка ТБО в энергию • Транспортная телематика • Информационные технологии
4.02.2017 15:17
Ну и? Ты считаешь что весь доход «РТ-Инвест» идёт 50 % акционеров? Надо ж быть таким тупым то.
15.20 ты про какие акции не равные доходу компании барагозить тут начал?
Позитиффф, в 2018 году ждем с нетерпением подорожание на все!!!!
Это понятно, что не все 10.6 млрд руб Ротенберг-младший забрал себе. У него есть сотрудники, офисы, налоги и прочее. Но ка у нас умеют пилить бюджет мы знаем. Так что из это десятки 1-2 точно прикарманим распихали. А насчёт инвестиций - они взяли кредит в Газпромбанке 30 млрд руб на него и строили свои системы слежения. Коробушки, которую мы покупали в машину, они а Китае на 10 баксов купили, затрату на них завысили. Пила работает, пипл безмолвствует
Гость 4 февраля 2017 г. 15:58 Пила работает, пипл безмолвствует
наш народ-победитель никому не победить )
Значится ВСЁ снова подорожает!
Очень гуманное и своевременное решение!! Народ призывает и требует: "Поднять акциз в моторном топливе на 80%, увеличить ТН на 73%, довести цену на топливо до норвежской!! И ввести экологический налог в размере 65% от литра горючего"
"После того, как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно!!" ("Чипполино", Россия, февраль, 2017 год...)
Вероятно, что это вынужденная мера, чтобы залатать дыры в бюджете. Народ с пониманием относится к проблеме. Российские чиновники и олигархи не должны страдать.
Дыр в бюджете нет. Бюджет принят из расчета 40 долларов за баррель. А нефть выросла. При цене нефти в 2017 году на уровне 50-55 долларов, в бюджете появятся дополнительные 1.2-1.5 трлн руб. Деньги есть. На них хотят сейчас покупать доллары, пополнять резервы. Красавцы
А где в комментариях путинские лизуны?
"Платон" не пенсия. Можно и повысить.
Гость 4 февраля 2017 г. 16:30 Оно конечно так, но для этого более, чем на треть урезали все социальные статьи, такие, как здравоохранение, образование.