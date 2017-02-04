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Льготный режим по системе "Платон" за проезд грузовиков по российским трассам истекает 15 апреля. После этого проезд будет стоить не 1,53 рубля, как сейчас, а 3,06 рубля за км. Об этом пишет "ТАСС".

Как рассказал глава Минтранспорта Максим Соколов, с 15 апреля тариф вернется к изначально установленной модели.

Как сообщалось, изначально в планах было провести повышение тарифа в два этапа. Но позже решили, что стоимость увеличится сразу до 3,06 рублей. Следующее подорожание произойдет только в середине 2018 года.