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Льготный режим по системе "Платон" за проезд грузовиков по российским трассам истекает 15 апреля. После этого проезд будет стоить не 1,53 рубля, как сейчас, а 3,06 рубля за км. Об этом пишет "ТАСС".
Как рассказал глава Минтранспорта Максим Соколов, с 15 апреля тариф вернется к изначально установленной модели.
Как сообщалось, изначально в планах было провести повышение тарифа в два этапа. Но позже решили, что стоимость увеличится сразу до 3,06 рублей. Следующее подорожание произойдет только в середине 2018 года.
Комментарии
Какая радость!
Следующее подорожание произойдет только в середине 2018 года.
Спасибооооо! Отцы родные! Травануть бы вас жрачкой из марияра.
Кто бы сомневался
Для легковых после выборов Воффки введут? И пенсионный возраст до кучи.
Следующее подорожание произойдет только в середине 2018 года.
Ага, и сразу в 4 раза.
Путин мы все за тебя Путин Россия моя! Путин ты словно отец Фсе правильно делаешь Ты МОЛОДЕЦ! Великий и умный сплотивший всю Русь. Живу в твоё время и этим горжусь!
За 2016 год Платон собрал 20 млрд руб, половина ушла сыну Ротенберга
А вооообще у них есть какой нибудь план?