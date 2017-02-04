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Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко потряс размер зарплаты учителей в Ивановской области. Как пишет "Лайф", некоторые учителя в этом регионе получают около семи тысяч рублей. Матвиенко дала поручение министру образования разобраться, почему местные работники школ столько получают.

Учительница Чернореченской школы в Иванове Анастасия Петрова рассказала изданию, что в среднем учителя получают около 15 тысяч рублей. Но такая зарплата выходит если работать на 1,5 или 2 ставках. По ее словам, после оплаты коммунальных платежей и проездного, остается около трех тысяч рублей на личные расходы.

Матвиенко отметила, что такие зарплаты нарушают "майские указы" президента России Владимира Путина. Между тем, по данным Росстата, в марте 2016 года средняя зарплата учителей общего образования в Ивановской области составляла 20 тыс. 27 рублей.