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Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко потряс размер зарплаты учителей в Ивановской области. Как пишет "Лайф", некоторые учителя в этом регионе получают около семи тысяч рублей. Матвиенко дала поручение министру образования разобраться, почему местные работники школ столько получают.
Учительница Чернореченской школы в Иванове Анастасия Петрова рассказала изданию, что в среднем учителя получают около 15 тысяч рублей. Но такая зарплата выходит если работать на 1,5 или 2 ставках. По ее словам, после оплаты коммунальных платежей и проездного, остается около трех тысяч рублей на личные расходы.
Матвиенко отметила, что такие зарплаты нарушают "майские указы" президента России Владимира Путина. Между тем, по данным Росстата, в марте 2016 года средняя зарплата учителей общего образования в Ивановской области составляла 20 тыс. 27 рублей.
Комментарии
Ну надо же - возмутилась она! Открытие сделала! Мадам Матвиенко, оторвите глазки от статотчетов и оглянитесь кругом - такая зарплата не только в Ивановской области, а во всей России-матушке. И указ президента везде выполняется именно так - принуждением к работе на две ставки. И если вы об этом до сих пор не знали, то что вы делаете в правительстве, уважаемая? И зачем нам такое правительство, которое не знает реального положения дел в стране?
Как говорил т.Саахов:"Все это, конечно, так, все это верно, да, верно, да, бумага написана правильно, все хорошо, да". Но остается только маленький вопрос: И что после Матвиенковских возмущений учительская зарплата повысится?!!!
Может всё-таки по области. а не в Иваново. Сами то свои новости читаете?
Министр образования разберётся и зарплата будет 5000 руб. Ну это , чтобы Матвиенка не возмущалась.
Матвиенко отметила, что такие зарплаты нарушают "майские указы" президента России Владимира Путина
Майские указы и другие сказки Вовы. Это мы только на международной арене гЛозные.
Да ты моя возмущалка! А своей зарплатой не возмущаешься?
Гостю 11:59 Ответом будет будет тяжелый оперный смех ХА-ХА-ХА!!!
У нас в сибири почти у всех учителей такая з/п на ставку, и как то майские указы Путина по барабану Карлину, в москву шлют отчеты о том что з/п не менее 15000 и все отлично
Достали вы своим нытьем о зарплатах, что там в Сирии?
Вот показывают, показывают денно и ночно по всем каналам про хохлов и сирию, нет опять - зарплата учителей, ЖКХ, пенсии, повышение цен... Откуда вы только такие нытики беретесь..
4.02.2017 12:08 TAO У нас в сибири почти у всех
Ты же Трампа намедни поддержал. Как может быть "у вас в Сибири"?
Ну надо же, еще одна. Ее что, Рогозин покусал?
Трампец подкрался незаметно,теперь вот интересно когда начнется Трамп-Чмо?
Пока Сечины и компания будут получать миллионы - в МЕСЯЦ, учителя, врачи и прочие будут получать крохи. И пока эти категории граждан этой связи не увидят - все так и останется!
Пора уже начинать вспоминать "Интернационал"... Ну хотя бы первые строки...
4.02.2017 12:32 - гость -
Подождать придется. Казю пока врачи не отпускают.
Насмешила ...неужели не понятно почему не хотят работать выпускники педагогических вузов в школе,в Алтайском крае тоже получают копейки(
Насмешила ...неужели не понятно почему не хотят работать выпускники педагогических вузов в школе,в Алтайском крае тоже получают копейки(
Такая же зарплата у ассистентов и преподавателей в АлтГУ - чуть меньше 8 тысяч. Зато показуха пипец, читаешь сайт вуза или вузовскую газету - мы впереди планеты, вуз входит в десятку, в пятерку, к нам едет Путин, средняя зарплата по вузу больше 30 тысяч и т.п.
а что мешает установить минималку по стране 15 тысяч?
гость. 4 февраля 2017 г. 12:49 а что мешает установить минималку по стране 15 тысяч? --- Денег нет. Но вы тут держитесь!
" О сколько нам открытий чудных..."
" Слишком далеки они от народа..."
Аяяяй! Главнюк раздал указявки и узбагоился, а они чота не выполняются. Типа "всем достойную зарплату, аминь"
Включить дурака (дурочку) и поручить кому-то разобраться - вот стиль работы нашей власти!
Витя Ж. 4 февраля 2017 г. 13:30 Включить дурака (дурочку) и поручить кому-то разобраться - вот стиль работы нашей власти!
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В средней зп явно не учтена плата за слив вопросов ЕГЭ
А вот недавно сама плакала, что она мало получает. Никак не вразумлю институты у всех одни, а кто у руля гребет себе все- а народу ничего. Они ведь на луне не заканчивали высшие заведения.
Когда люди на протяжении десятилетий оторваны от реальной жизни, они склонны к циничной болтовне. Поэтому менять их надо хотя бы для того, чтобы возвратить в реальность.
.2 недели просидели на карантине..за что платить, если я с ребенком сам занимался.....в чем их участие..если на выходные огроменный стих задают учить....их цена 5 тыс рублей ...не более....
Вот скоро и будешь полностью учить своих детей сам, коли нет мозгов. Доработают пенсионеры в школах и работать некому будет. А с такими безмозглыми родителями и подавно никто не захочет работать.. какие родители, такие и дети. Жаль профессионалов - педагогов и врачей, практически на энтузиазме работают. но повсюду звон: учитель профессия стратегическая, основа основ...
Зато алименты уже 10тыс
4.02.2017 14:03 МР Вам знаком широко тиражируемый в последнее время термин "Самозанятые"? Репетиторство, натаскивание на тестирование...
Хохлушка, артистичная
Боже, сколько комментаторов "включили дурочку"!)))))))))))
МР Вам знаком широко тиражируемый в последнее время термин "Самозанятые"? Репетиторство, натаскивание на тестирование...
Это оттого, что ребенок туп. Весь вклад родителей - это планшет дать или карусель включить. А вот учителя обязаны им делать из их тупня человека.
Моя мама работала воспитателем, а её сестра в администрации края. Когда мама озвучила свою зарплату, сестра ей не поверила. Сказала - не может быть такой зарплаты. Они сильно оторваны от народа не только сейчас но и тогда были, лет 15-20 назад уже.
У меня достойная зарплата, грех жаловаться. Но работаю без выходных и отпусков 300-400 часов в месяц! По сухой статистике я счастлив, и я тяну статистику вверх. Дай Бог, чтобы моих батареек хватило как можно на дольше.
Давай не подкачай тяни статистику вверх
Это происки обамы!!!! Он еще ул. Балтийскую ни как не может разбомбить
озвучила свою зарплату, сестра ей не поверила. Сказала - не может быть такой зарплаты.
Вот так они и живут. Не может быть и всё, дальше наслаждаются. Вот и премьер- денег нет, а, ну, держитесь или в бизнес валите. Вопрос решил в секунду. И таких решальщиков у нас...Урановые рудники по ним давно плачут.
Вот почитаешь, такие правильные мысли у всех, что же вы твари эту воровскую власть выбрали? А если кричите, что во власти воры, почему вы не на баррикадах? С такими как вы легко управляться хоть в армии, хоть в тюрьме, стоишь один и строишь сотню человек, а самые продвинутые из этой сотни норовят тебе полизать, хотя могли бы убить, если дружно напали бы.
Вот почитаешь, такие правильные мысли у всех, что же вы твари эту воровскую власть выбрали? А если кричите, что во власти воры, почему вы не на баррикадах? С такими как вы легко управляться хоть в армии, хоть в тюрьме, стоишь один и строишь сотню человек, а самые продвинутые из этой сотни норовят тебе полизать, хотя могли бы убить, если дружно напали бы.
Всем в рот 4 февраля 2017 г. 15:38
Поп Гапон?
Ничто не выросло в России так, как суммы взяток, откатов, грабежа...
Гегемон сейчас власть и олигархи, а в СССР гегемоном был рабочий класс. Когда гегемоном станут учителя?
Когда возьмут власть в свои руки! Учителя вы когда власть возьмёте в руки! Вот когда возьмёте, вот тогда и будете получать! И когда мы тут прочитаем, что вы власть взяли. Но не забывайте , что Ее власть ещё и удержать нужно. А вы со своей моралью куда? Справитесь? Или вы думаете что власть кто то возьмёт для вас и за вас!
Может и жизнь за вас отдать? Ведь и за нас жизнь никто не отдал. Так возьмите то что можете взять. Под лежачий камень вода не течёт. Вы так сами для себя решили. Вы думаете тут поноете и кто то засучит рукава и пойдёт вам деньги добывать, власть и всех других благ? Если ничего не хотите , не желаете, не можете, то и не получаете.
Может и жизнь за вас отдать? Ведь и за нас жизнь никто не отдал. Так возьмите то что можете взять. Под лежачий камень вода не течёт. Вы так сами для себя решили. Вы думаете тут поноете и кто то засучит рукава и пойдёт вам деньги добывать, власть и всех других благ? Если ничего не хотите , не желаете, не можете, то и не получаете.
Венгерские власти ополчились против Сороса. Руководство страны заявило, что организации, спонсируемые миллиардером, подрывают государственную власть. Такой новостью поделилось немецкое издание DW. НКО, финансируемые из «Фонда Сороса» вскоре могут покинуть Венгрию.
она удивилась,что в замкадье еще есть жизнь?
Ну......слов нет. "Потрясла зарплата"... А что зарплата работников культуры в Алтайском крае минимум - не потрясает, сокращено за последний год огромное количество учреждений культуры, не потрясает. раньше стремились чтобы в каждом селе была какая-то изба-читальня, клуб, а сейчас все закрыли почту, клуб, школу... В общем "по-ленински", с точностью до наоборот.. Позор....
Потому и закрывают что Матвиенко и иже с ней надо повысить зарплату. Они же такие сложные вопросы решают. Закрывают, сокращают, оптимизируют. Делают все чтобы все отдыхали. Столько денег на своей работе для народа сэкономили.
Хватит ныть учителям,достали уже в печёнках.....всю жизнь работают в тепличных условиях.....45 мин и перемена 45 и опять иди себе поболтай походи ....после оюеда уже балду во всю пинают за что вам великие бабки платить ....и да...учась в универе заранее все знают зарплату педагога ,сами сознательно это выбирают ...так зачем потом плакаться .....идите дворы мести на две ..три ставки ...и будут вам деньги.....ну да холодно и грязно....деньги нужно зарабатывать