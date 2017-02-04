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Новости

Матвиенко возмутилась, узнав о зарплате учителей в 7 тыс. руб. в Иваново

, ИА "Амител"
Учителя получают около 15 тысяч рублей, если работают на две ставки

Фото: 1big.ru

Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко потряс размер зарплаты учителей в Ивановской области. Как пишет "Лайф", некоторые учителя в этом регионе получают около семи тысяч рублей. Матвиенко дала поручение министру образования разобраться, почему местные работники школ столько получают.

Учительница Чернореченской школы в Иванове Анастасия Петрова рассказала изданию, что в среднем учителя получают около 15 тысяч рублей. Но такая зарплата выходит если работать на 1,5 или 2 ставках. По ее словам, после оплаты коммунальных платежей и проездного, остается около трех тысяч рублей на личные расходы.

Матвиенко отметила, что такие зарплаты нарушают "майские указы" президента России Владимира Путина. Между тем, по данным Росстата, в марте 2016 года средняя зарплата учителей общего образования в Ивановской области составляла 20 тыс. 27 рублей. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

4.02.2017 11:39
- гость -

Ну надо же - возмутилась она! Открытие сделала! Мадам Матвиенко, оторвите глазки от статотчетов и оглянитесь кругом - такая зарплата не только в Ивановской области, а во всей России-матушке. И указ президента везде выполняется именно так - принуждением к работе на две ставки. И если вы об этом до сих пор не знали, то что вы делаете в правительстве, уважаемая? И зачем нам такое правительство, которое не знает реального положения дел в стране?

0  0
4.02.2017 11:45
- гость -

Как говорил т.Саахов:"Все это, конечно, так, все это верно, да, верно, да, бумага написана правильно, все хорошо, да". Но остается только маленький вопрос: И что после Матвиенковских возмущений учительская зарплата повысится?!!!

0  0
4.02.2017 11:47
- гость -

Может всё-таки по области. а не в Иваново. Сами то свои новости читаете?

0  0
4.02.2017 11:53
- гость -

Министр образования разберётся и зарплата будет 5000 руб. Ну это , чтобы Матвиенка не возмущалась.

0  0
4.02.2017 11:56
- гость -

Матвиенко отметила, что такие зарплаты нарушают "майские указы" президента России Владимира Путина

Майские указы и другие сказки Вовы. Это мы только на международной арене гЛозные.

0  0
4.02.2017 11:59
- гость -

Да ты моя возмущалка! А своей зарплатой не возмущаешься?

0  0
4.02.2017 12:08
- гость -

Гостю 11:59 Ответом будет будет тяжелый оперный смех ХА-ХА-ХА!!!

0  0
4.02.2017 12:08
TAO

У нас в сибири почти у всех учителей такая з/п на ставку, и как то майские указы Путина по барабану Карлину, в москву шлют отчеты о том что з/п не менее 15000 и все отлично

0  0
4.02.2017 12:12
- гость -

Достали вы своим нытьем о зарплатах, что там в Сирии?

0  0
4.02.2017 12:17
- гость -

Вот показывают, показывают денно и ночно по всем каналам про хохлов и сирию, нет опять - зарплата учителей, ЖКХ, пенсии, повышение цен... Откуда вы только такие нытики беретесь..

0  0
4.02.2017 12:28
- гость -

4.02.2017 12:08 TAO У нас в сибири почти у всех

Ты же Трампа намедни поддержал. Как может быть "у вас в Сибири"?

0  0
4.02.2017 12:29
- гость -

Ну надо же, еще одна. Ее что, Рогозин покусал?

0  0
4.02.2017 12:32
- гость -

Трампец подкрался незаметно,теперь вот интересно когда начнется Трамп-Чмо?

0  0
4.02.2017 12:34
Алекс

Пока Сечины и компания будут получать миллионы - в МЕСЯЦ, учителя, врачи и прочие будут получать крохи. И пока эти категории граждан этой связи не увидят - все так и останется!

0  0
4.02.2017 12:37
- гость -

Пора уже начинать вспоминать "Интернационал"... Ну хотя бы первые строки...

0  0
4.02.2017 12:38
- гость -

4.02.2017 12:32 - гость -

Подождать придется. Казю пока врачи не отпускают.

0  0
4.02.2017 12:42
- гость -

Насмешила ...неужели не понятно почему не хотят работать выпускники педагогических вузов в школе,в Алтайском крае тоже получают копейки(

0  0
4.02.2017 12:42
- гость -

Насмешила ...неужели не понятно почему не хотят работать выпускники педагогических вузов в школе,в Алтайском крае тоже получают копейки(

0  0
4.02.2017 12:43
qwerty

Такая же зарплата у ассистентов и преподавателей в АлтГУ - чуть меньше 8 тысяч. Зато показуха пипец, читаешь сайт вуза или вузовскую газету - мы впереди планеты, вуз входит в десятку, в пятерку, к нам едет Путин, средняя зарплата по вузу больше 30 тысяч и т.п.

0  0
4.02.2017 12:49
гость.

а что мешает установить минималку по стране 15 тысяч?

0  0
4.02.2017 12:52
- гость -

гость. 4 февраля 2017 г. 12:49 а что мешает установить минималку по стране 15 тысяч? --- Денег нет. Но вы тут держитесь!

0  0
4.02.2017 13:25
- гость -

" О сколько нам открытий чудных..."

" Слишком далеки они от народа..."

0  0
4.02.2017 13:26
Массаж мозга

Аяяяй! Главнюк раздал указявки и узбагоился, а они чота не выполняются. Типа "всем достойную зарплату, аминь"

0  0
4.02.2017 13:30
Витя Ж.

Включить дурака (дурочку) и поручить кому-то разобраться - вот стиль работы нашей власти!

0  0
4.02.2017 13:33
- гость -

Витя Ж. 4 февраля 2017 г. 13:30 Включить дурака (дурочку) и поручить кому-то разобраться - вот стиль работы нашей власти!

++++++++++++++++

0  0
4.02.2017 13:38
- гость -

В средней зп явно не учтена плата за слив вопросов ЕГЭ

0  0
4.02.2017 13:39
коренная сибирячка

А вот недавно сама плакала, что она мало получает. Никак не вразумлю институты у всех одни, а кто у руля гребет себе все- а народу ничего. Они ведь на луне не заканчивали высшие заведения.

0  0
4.02.2017 13:40
ХМУРЫЙ

Когда люди на протяжении десятилетий оторваны от реальной жизни, они склонны к циничной болтовне. Поэтому менять их надо хотя бы для того, чтобы возвратить в реальность.

0  0
4.02.2017 14:03
МР

.2 недели просидели на карантине..за что платить, если я с ребенком сам занимался.....в чем их участие..если на выходные огроменный стих задают учить....их цена 5 тыс рублей ...не более....

Вот скоро и будешь полностью учить своих детей сам, коли нет мозгов. Доработают пенсионеры в школах и работать некому будет. А с такими безмозглыми родителями и подавно никто не захочет работать.. какие родители, такие и дети. Жаль профессионалов - педагогов и врачей, практически на энтузиазме работают. но повсюду звон: учитель профессия стратегическая, основа основ...

0  0
4.02.2017 14:10
- гость -

Зато алименты уже 10тыс

0  0
4.02.2017 14:11
- гость -

4.02.2017 14:03 МР Вам знаком широко тиражируемый в последнее время термин "Самозанятые"? Репетиторство, натаскивание на тестирование...

0  0
4.02.2017 14:14
- гость -

Хохлушка, артистичная

0  0
4.02.2017 14:15
- гость -

Боже, сколько комментаторов "включили дурочку"!)))))))))))

0  0
4.02.2017 14:17
- гость -

МР Вам знаком широко тиражируемый в последнее время термин "Самозанятые"? Репетиторство, натаскивание на тестирование...

Это оттого, что ребенок туп. Весь вклад родителей - это планшет дать или карусель включить. А вот учителя обязаны им делать из их тупня человека.

0  0
4.02.2017 14:33
- гость -

Моя мама работала воспитателем, а её сестра в администрации края. Когда мама озвучила свою зарплату, сестра ей не поверила. Сказала - не может быть такой зарплаты. Они сильно оторваны от народа не только сейчас но и тогда были, лет 15-20 назад уже.

0  0
4.02.2017 15:08
- гость -

У меня достойная зарплата, грех жаловаться. Но работаю без выходных и отпусков 300-400 часов в месяц! По сухой статистике я счастлив, и я тяну статистику вверх. Дай Бог, чтобы моих батареек хватило как можно на дольше.

0  0
4.02.2017 15:16
- гость -

Давай не подкачай тяни статистику вверх

0  0
4.02.2017 15:19
Шатал Труба

Это происки обамы!!!! Он еще ул. Балтийскую ни как не может разбомбить

0  0
4.02.2017 15:33
- гость -

озвучила свою зарплату, сестра ей не поверила. Сказала - не может быть такой зарплаты.

Вот так они и живут. Не может быть и всё, дальше наслаждаются. Вот и премьер- денег нет, а, ну, держитесь или в бизнес валите. Вопрос решил в секунду. И таких решальщиков у нас...Урановые рудники по ним давно плачут.

0  0
4.02.2017 15:38
Всем в рот

Вот почитаешь, такие правильные мысли у всех, что же вы твари эту воровскую власть выбрали? А если кричите, что во власти воры, почему вы не на баррикадах? С такими как вы легко управляться хоть в армии, хоть в тюрьме, стоишь один и строишь сотню человек, а самые продвинутые из этой сотни норовят тебе полизать, хотя могли бы убить, если дружно напали бы.

0  0
4.02.2017 15:38
Всем в рот

Вот почитаешь, такие правильные мысли у всех, что же вы твари эту воровскую власть выбрали? А если кричите, что во власти воры, почему вы не на баррикадах? С такими как вы легко управляться хоть в армии, хоть в тюрьме, стоишь один и строишь сотню человек, а самые продвинутые из этой сотни норовят тебе полизать, хотя могли бы убить, если дружно напали бы.

0  0
4.02.2017 16:30
- гость -

Всем в рот 4 февраля 2017 г. 15:38

Поп Гапон?

0  0
4.02.2017 16:42
- гость -

Ничто не выросло в России так, как суммы взяток, откатов, грабежа...

0  0
4.02.2017 17:05
- гость -

Гегемон сейчас власть и олигархи, а в СССР гегемоном был рабочий класс. Когда гегемоном станут учителя?

0  0
4.02.2017 17:12
- гость -

Когда возьмут власть в свои руки! Учителя вы когда власть возьмёте в руки! Вот когда возьмёте, вот тогда и будете получать! И когда мы тут прочитаем, что вы власть взяли. Но не забывайте , что Ее власть ещё и удержать нужно. А вы со своей моралью куда? Справитесь? Или вы думаете что власть кто то возьмёт для вас и за вас!

0  0
4.02.2017 17:18
- гость -

Может и жизнь за вас отдать? Ведь и за нас жизнь никто не отдал. Так возьмите то что можете взять. Под лежачий камень вода не течёт. Вы так сами для себя решили. Вы думаете тут поноете и кто то засучит рукава и пойдёт вам деньги добывать, власть и всех других благ? Если ничего не хотите , не желаете, не можете, то и не получаете.

0  0
4.02.2017 17:22
- гость -

Может и жизнь за вас отдать? Ведь и за нас жизнь никто не отдал. Так возьмите то что можете взять. Под лежачий камень вода не течёт. Вы так сами для себя решили. Вы думаете тут поноете и кто то засучит рукава и пойдёт вам деньги добывать, власть и всех других благ? Если ничего не хотите , не желаете, не можете, то и не получаете.

0  0
4.02.2017 17:47
- гость -

Венгерские власти ополчились против Сороса. Руководство страны заявило, что организации, спонсируемые миллиардером, подрывают государственную власть. Такой новостью поделилось немецкое издание DW. НКО, финансируемые из «Фонда Сороса» вскоре могут покинуть Венгрию.

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5.02.2017 10:02
могиканин

она удивилась,что в замкадье еще есть жизнь?

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5.02.2017 10:37
Гость

Ну......слов нет. "Потрясла зарплата"... А что зарплата работников культуры в Алтайском крае минимум - не потрясает, сокращено за последний год огромное количество учреждений культуры, не потрясает. раньше стремились чтобы в каждом селе была какая-то изба-читальня, клуб, а сейчас все закрыли почту, клуб, школу... В общем "по-ленински", с точностью до наоборот.. Позор....

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5.02.2017 12:23
- гость -

Потому и закрывают что Матвиенко и иже с ней надо повысить зарплату. Они же такие сложные вопросы решают. Закрывают, сокращают, оптимизируют. Делают все чтобы все отдыхали. Столько денег на своей работе для народа сэкономили.

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5.02.2017 14:40
Гость

Хватит ныть учителям,достали уже в печёнках.....всю жизнь работают в тепличных условиях.....45 мин и перемена 45 и опять иди себе поболтай походи ....после оюеда уже балду во всю пинают за что вам великие бабки платить ....и да...учась в универе заранее все знают зарплату педагога ,сами сознательно это выбирают ...так зачем потом плакаться .....идите дворы мести на две ..три ставки ...и будут вам деньги.....ну да холодно и грязно....деньги нужно зарабатывать

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