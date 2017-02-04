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Матвиенко возмутилась, узнав о зарплате учителей в 7 тыс. руб. в Иваново

, ИА "Амител"
Учителя получают около 15 тысяч рублей, если работают на две ставки

Фото: 1big.ru

Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко потряс размер зарплаты учителей в Ивановской области. Как пишет "Лайф", некоторые учителя в этом регионе получают около семи тысяч рублей. Матвиенко дала поручение министру образования разобраться, почему местные работники школ столько получают.

Учительница Чернореченской школы в Иванове Анастасия Петрова рассказала изданию, что в среднем учителя получают около 15 тысяч рублей. Но такая зарплата выходит если работать на 1,5 или 2 ставках. По ее словам, после оплаты коммунальных платежей и проездного, остается около трех тысяч рублей на личные расходы.

Матвиенко отметила, что такие зарплаты нарушают "майские указы" президента России Владимира Путина. Между тем, по данным Росстата, в марте 2016 года средняя зарплата учителей общего образования в Ивановской области составляла 20 тыс. 27 рублей. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

4.02.2017 11:39
- гость -

Ну надо же - возмутилась она! Открытие сделала! Мадам Матвиенко, оторвите глазки от статотчетов и оглянитесь кругом - такая зарплата не только в Ивановской области, а во всей России-матушке. И указ президента везде выполняется именно так - принуждением к работе на две ставки. И если вы об этом до сих пор не знали, то что вы делаете в правительстве, уважаемая? И зачем нам такое правительство, которое не знает реального положения дел в стране?

0  0
4.02.2017 11:45
- гость -

Как говорил т.Саахов:"Все это, конечно, так, все это верно, да, верно, да, бумага написана правильно, все хорошо, да". Но остается только маленький вопрос: И что после Матвиенковских возмущений учительская зарплата повысится?!!!

0  0
4.02.2017 11:47
- гость -

Может всё-таки по области. а не в Иваново. Сами то свои новости читаете?

0  0
4.02.2017 11:53
- гость -

Министр образования разберётся и зарплата будет 5000 руб. Ну это , чтобы Матвиенка не возмущалась.

0  0
4.02.2017 11:56
- гость -

Матвиенко отметила, что такие зарплаты нарушают "майские указы" президента России Владимира Путина

Майские указы и другие сказки Вовы. Это мы только на международной арене гЛозные.

0  0
4.02.2017 11:59
- гость -

Да ты моя возмущалка! А своей зарплатой не возмущаешься?

0  0
4.02.2017 12:08
- гость -

Гостю 11:59 Ответом будет будет тяжелый оперный смех ХА-ХА-ХА!!!

0  0
4.02.2017 12:08
TAO

У нас в сибири почти у всех учителей такая з/п на ставку, и как то майские указы Путина по барабану Карлину, в москву шлют отчеты о том что з/п не менее 15000 и все отлично

0  0
4.02.2017 12:12
- гость -

Достали вы своим нытьем о зарплатах, что там в Сирии?

0  0
4.02.2017 12:17
- гость -

Вот показывают, показывают денно и ночно по всем каналам про хохлов и сирию, нет опять - зарплата учителей, ЖКХ, пенсии, повышение цен... Откуда вы только такие нытики беретесь..

0  0
4.02.2017 12:28
- гость -

4.02.2017 12:08 TAO У нас в сибири почти у всех

Ты же Трампа намедни поддержал. Как может быть "у вас в Сибири"?

0  0
4.02.2017 12:29
- гость -

Ну надо же, еще одна. Ее что, Рогозин покусал?

0  0
4.02.2017 12:32
- гость -

Трампец подкрался незаметно,теперь вот интересно когда начнется Трамп-Чмо?

0  0
4.02.2017 12:34
Алекс

Пока Сечины и компания будут получать миллионы - в МЕСЯЦ, учителя, врачи и прочие будут получать крохи. И пока эти категории граждан этой связи не увидят - все так и останется!

0  0
4.02.2017 12:37
- гость -

Пора уже начинать вспоминать "Интернационал"... Ну хотя бы первые строки...

0  0
4.02.2017 12:38
- гость -

4.02.2017 12:32 - гость -

Подождать придется. Казю пока врачи не отпускают.

0  0
4.02.2017 12:42
- гость -

Насмешила ...неужели не понятно почему не хотят работать выпускники педагогических вузов в школе,в Алтайском крае тоже получают копейки(

0  0
4.02.2017 12:42
- гость -

Насмешила ...неужели не понятно почему не хотят работать выпускники педагогических вузов в школе,в Алтайском крае тоже получают копейки(

0  0
4.02.2017 12:43
qwerty

Такая же зарплата у ассистентов и преподавателей в АлтГУ - чуть меньше 8 тысяч. Зато показуха пипец, читаешь сайт вуза или вузовскую газету - мы впереди планеты, вуз входит в десятку, в пятерку, к нам едет Путин, средняя зарплата по вузу больше 30 тысяч и т.п.

0  0
4.02.2017 12:49
гость.

а что мешает установить минималку по стране 15 тысяч?

0  0
4.02.2017 12:52
- гость -

гость. 4 февраля 2017 г. 12:49 а что мешает установить минималку по стране 15 тысяч? --- Денег нет. Но вы тут держитесь!

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