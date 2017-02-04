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Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко потряс размер зарплаты учителей в Ивановской области. Как пишет "Лайф", некоторые учителя в этом регионе получают около семи тысяч рублей. Матвиенко дала поручение министру образования разобраться, почему местные работники школ столько получают.
Учительница Чернореченской школы в Иванове Анастасия Петрова рассказала изданию, что в среднем учителя получают около 15 тысяч рублей. Но такая зарплата выходит если работать на 1,5 или 2 ставках. По ее словам, после оплаты коммунальных платежей и проездного, остается около трех тысяч рублей на личные расходы.
Матвиенко отметила, что такие зарплаты нарушают "майские указы" президента России Владимира Путина. Между тем, по данным Росстата, в марте 2016 года средняя зарплата учителей общего образования в Ивановской области составляла 20 тыс. 27 рублей.
Комментарии
Ну надо же - возмутилась она! Открытие сделала! Мадам Матвиенко, оторвите глазки от статотчетов и оглянитесь кругом - такая зарплата не только в Ивановской области, а во всей России-матушке. И указ президента везде выполняется именно так - принуждением к работе на две ставки. И если вы об этом до сих пор не знали, то что вы делаете в правительстве, уважаемая? И зачем нам такое правительство, которое не знает реального положения дел в стране?
Как говорил т.Саахов:"Все это, конечно, так, все это верно, да, верно, да, бумага написана правильно, все хорошо, да". Но остается только маленький вопрос: И что после Матвиенковских возмущений учительская зарплата повысится?!!!
Может всё-таки по области. а не в Иваново. Сами то свои новости читаете?
Министр образования разберётся и зарплата будет 5000 руб. Ну это , чтобы Матвиенка не возмущалась.
Матвиенко отметила, что такие зарплаты нарушают "майские указы" президента России Владимира Путина
Майские указы и другие сказки Вовы. Это мы только на международной арене гЛозные.
Да ты моя возмущалка! А своей зарплатой не возмущаешься?
Гостю 11:59 Ответом будет будет тяжелый оперный смех ХА-ХА-ХА!!!
У нас в сибири почти у всех учителей такая з/п на ставку, и как то майские указы Путина по барабану Карлину, в москву шлют отчеты о том что з/п не менее 15000 и все отлично
Достали вы своим нытьем о зарплатах, что там в Сирии?
Вот показывают, показывают денно и ночно по всем каналам про хохлов и сирию, нет опять - зарплата учителей, ЖКХ, пенсии, повышение цен... Откуда вы только такие нытики беретесь..
4.02.2017 12:08 TAO У нас в сибири почти у всех
Ты же Трампа намедни поддержал. Как может быть "у вас в Сибири"?
Ну надо же, еще одна. Ее что, Рогозин покусал?
Трампец подкрался незаметно,теперь вот интересно когда начнется Трамп-Чмо?
Пока Сечины и компания будут получать миллионы - в МЕСЯЦ, учителя, врачи и прочие будут получать крохи. И пока эти категории граждан этой связи не увидят - все так и останется!
Пора уже начинать вспоминать "Интернационал"... Ну хотя бы первые строки...
4.02.2017 12:32 - гость -
Подождать придется. Казю пока врачи не отпускают.
Насмешила ...неужели не понятно почему не хотят работать выпускники педагогических вузов в школе,в Алтайском крае тоже получают копейки(
Насмешила ...неужели не понятно почему не хотят работать выпускники педагогических вузов в школе,в Алтайском крае тоже получают копейки(
Такая же зарплата у ассистентов и преподавателей в АлтГУ - чуть меньше 8 тысяч. Зато показуха пипец, читаешь сайт вуза или вузовскую газету - мы впереди планеты, вуз входит в десятку, в пятерку, к нам едет Путин, средняя зарплата по вузу больше 30 тысяч и т.п.
а что мешает установить минималку по стране 15 тысяч?
гость. 4 февраля 2017 г. 12:49 а что мешает установить минималку по стране 15 тысяч? --- Денег нет. Но вы тут держитесь!