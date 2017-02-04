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Новости

Власти Украины заявили, что Россию "раздражают" успехи Киева

, ИА "Амител"
Такое заявление сделал заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев,

Фото: kavkaznews.az

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Россию "раздражает" стабилизация экономики в их стране. Об этом пишет РИА "Новости".

"Я понимаю раздражение тем, что сейчас у нас есть и макрофинансовая стабилизация, и в банковском секторе", — считает Елисеев.

По его мнению, напряженность может быть связана с тем, "чтобы дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в Украине".

Кроме этого, Елисеев подчеркнул, что Москва сейчас  пытается "дискредитировать Украину и ее успехи". Это делается для того, чтобы западные страны перестали поддерживать Киев, считает чиновник.


 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

4.02.2017 12:11
- гость -

Время покажет.

0  0
4.02.2017 12:12
- гость -

Я по ржал от души.

0  0
4.02.2017 12:43
- гость -

Да Россияне от зависти к благосостоянию укров уже животики надорвали

0  0
4.02.2017 12:43
Lexx

А что за успехи? Я что-то пропустил?

0  0
4.02.2017 12:44
- гость -

Парашкину, Яйценюку, Турчиняну действительно можно завидовать, так страну ни при ком еще не грабили.

0  0
4.02.2017 13:17
гость

Lexxу Только госдолг свыше 70 млрд. долл + 3 в суде. Промышленности,с/х, экономике конец. На экспорт никому ничего не нужно. Потеряли хороший кусок территории и более 10 млн. населения минимум, пенсии в 4 раза ниже , чем в Крыму и еще большее отличие от России, тарифы выше и расти будут еще существенно. На территории страны война. Потеряли такого донора и халяву. А так да, достижения в скаковом спорте)))

0  0
4.02.2017 13:18
- гость -

Парашкину, Яйценюку, Турчиняну действительно можно завидовать, так страну ни при ком еще не грабили.

Фас говорит, что с тебя 3 шкуры за отопление берут, а ты за хохлов переживаешь.

0  0
4.02.2017 13:31
- гость -

А какие конкретно успехи на Украине меня раздражают?

0  0
4.02.2017 14:01
- гость -

ХРОНИКА ОККУПАЦИИ СССР, ВЫПУСК №1 ОТ 03.02.2017Г.

Принял решение вести ежедневный журнал "Хроника оккупации СССР".

В нём постараюсь излагать Советский взгляд на текущие события оккупации нашей Родины - СССР. Считаю это чрезвычайно жизненно важным.

Итак - первый выпуск.

1. Обострение

Вся линии соприкосновения целенаправленно бомбандируются оккупационными властями по площадям и в глубь. Сознательно не уточняю чьими, ни столь велика разница кто осуществляет утилизацию Советских людей. В первую очередь уничтожаются системы жизнеобеспечения городов. Цель подобных акций собственно одна - максимально дезориентировать и дезорганизовать население, испугать, заставить покинуть свои дома и свою землю. Украинская хунта продолжает выполнять заказ хозяев по уничтожению "Советскости в головах", о чём собственно откровенно и эмоционально г-н Порошенко признался будучи в Европах. Хунта же в Москве выполняет то же самое, отважно сопя в кустах, как и обещал её предводитель, позади донбасских женщин и детей, выражая озабоченность и тряся всеми членами, скорей от страха, чем от праведного гнева. Другого ожидать от компрадоров и не приходится. Иллюзия "Русского мира" столь тщательно внедряемая в головы подконтрольной челяди оккупационными СМИ, распадается на глазах, что собственно свойственно любому националистическому проекту. Мир может быть только - Советским - Коммунистическим.

0  0
4.02.2017 14:01
- гость -

2. Хозяйская политика

СМИ колонии захлёбываются публикациями о подтверждении верности обамовской санкционной политике Трампом. Надежды на включение российских нуворишей в цивилизованную семью западного мира рухнули окончательно. Трамп ясно дал понять, что с нашими он церемонится не будет: Крым взад, Донбасс туда же, Калининград, Курилы, следом Южную Осетию и Абхазию и далее по списку. А насколько большой список остаются только догадываться, благо территория большая, есть где размахнуться, а аппетит, как известно, приходит во время еды.

Всё правильно. Один буржуй ушёл - другой пришёл. Один "хозяин" мира передал полномочию другому. Так и только так стоит понимать сию метаморфозу. Эта новость остудила горячие головы в оккупационной администрации РФ-колонии. И тут же "включили" по зомбоящикам песню о умнейшем из умнейших. Это тот кто затаился в кустах и оттуда потешно грозит хозяину...

0  0
4.02.2017 14:02
- гость -

3. Вариант

Очень интересная новость от компании IKEA, спецы компании разработали легкий, удобный, быстроразборный домик для беженцев

https://youtu.be/X79D6wjl0FM

Очень перспективная разработка, особенно для оккупированного СССР. Эти милые складные домики могут стать последним пристанищем для многих миллионов Советских аборигенов, выселенных из своих квартир и домов за долги перед банками. А что? Социальная справедливость будет как то соблюдена, всё ж ни так от балды в конституции РФ-колонии это прописано. Соблюдут приличия. Так что Советские, не хотите бороться за своё освобождение, готовьтесь к "складной" жизни.

На сегодня всё. Всем бодрости духа, трезвости и спортивного здоровья и поменьше оккупационных иллюзий. Только освобождение СССР и восстановление его экономической мощи на основе Сталинской экономики, может реально изменить баланс сил в мире, в лучшую, прогрессивную сторону и освободит мир от геноцида капитала.

0  0
4.02.2017 14:34
- гость -

Гость, Фантазировать не вредно, только толку никакого. Ни одна страна не возвращалась к своему уже пройденному десятки лет назад этапу, и Россия здесь не исключение.

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