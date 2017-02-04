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Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Россию "раздражает" стабилизация экономики в их стране. Об этом пишет РИА "Новости".

"Я понимаю раздражение тем, что сейчас у нас есть и макрофинансовая стабилизация, и в банковском секторе", — считает Елисеев.

По его мнению, напряженность может быть связана с тем, "чтобы дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в Украине".

Кроме этого, Елисеев подчеркнул, что Москва сейчас пытается "дискредитировать Украину и ее успехи". Это делается для того, чтобы западные страны перестали поддерживать Киев, считает чиновник.



