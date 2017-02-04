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Власти Украины заявили, что Россию "раздражают" успехи Киева

, ИА "Амител"
Такое заявление сделал заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев,

Фото: kavkaznews.az

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Россию "раздражает" стабилизация экономики в их стране. Об этом пишет РИА "Новости".

"Я понимаю раздражение тем, что сейчас у нас есть и макрофинансовая стабилизация, и в банковском секторе", — считает Елисеев.

По его мнению, напряженность может быть связана с тем, "чтобы дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в Украине".

Кроме этого, Елисеев подчеркнул, что Москва сейчас  пытается "дискредитировать Украину и ее успехи". Это делается для того, чтобы западные страны перестали поддерживать Киев, считает чиновник.


 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

4.02.2017 12:11
- гость -

Время покажет.

0  0
4.02.2017 12:12
- гость -

Я по ржал от души.

0  0
4.02.2017 12:43
- гость -

Да Россияне от зависти к благосостоянию укров уже животики надорвали

0  0
4.02.2017 12:43
Lexx

А что за успехи? Я что-то пропустил?

0  0
4.02.2017 12:44
- гость -

Парашкину, Яйценюку, Турчиняну действительно можно завидовать, так страну ни при ком еще не грабили.

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