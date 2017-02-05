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Похолодание пришло в Алтайский край – днем в воскресенье, 5 февраля, температура в регионе составит до -20 градусов.

"В отдельных районах снег, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы", — сообщили в краевом Гидрометцентре. Температура днем по региону составит -10…-15 градусов, в северных районах -15…-20 градусов.

Ветер западный 5-10 метров в секунду с усилением до 12-17 метров.

В Барнауле днем в воскресенье преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Температура -12…-14 градусов. Ветер западный до 10 метров в секунду.