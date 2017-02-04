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Новости

Около 227 тысяч рабочих мест появилось за время президентства Трампа

, ИА "Амител"
Трамп отметил, что "очень рад" этому и пообещал стараться в том же темпе

Фото: 2017-godu.ru

Около 227 тысяч рабочих мест появилось в Америке за первые две недели президентства Дональда Трампа. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда", ссылаясь на  Reuters.

Между тем, в Белом доме признались, что эта цифра гораздо больше, чем предполагали изначально. По расчетам специалистов, должно было появиться до 175 тысяч новых рабочих мест.

"Доверие потребителя растет, как ответ на воодушевляющую политику президента Трампа", — сказал официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Сам же президент США Дональд Трамп отметил, что  "очень рад" такой статистики. Кроме этого, он пообещал стараться в том же духе.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

4.02.2017 13:21
Pat Riot

Ну и что, в России скоро 25 млн высокооплачиваемых рабочих мест появится.

0  0
4.02.2017 13:30
- гость -

Нет, Путин только обещал их, обещать не значит выполнить. Пока у нас рабочие места сокращаются. Вот это у нашего руководства получается лихо.

0  0
4.02.2017 13:30
Интересно

Интересно, а за счет чего он это сделал за две недели?

0  0
4.02.2017 13:35
Дятел

Путену можно хоть что говорить, все равно потом в дебатах участвовать не будет. У меня мнение уже сложилось что мой кот умнее путена....

0  0
4.02.2017 13:43
- гость -

Интересно 4 февраля 2017 г. 13:30 Интересно, а за счет чего он это сделал за две недели?

Ограничил въезд мигрантов и пообещал, что компании, которые выносят производство в Китай, будут платить 45% пошлину за ввоз товаров на территорию США. В результате заводы стали открываться в Штатах, а не в Китае, о чем плакался недавно в Давосе китайский премьер товарищ Си.

0  0
4.02.2017 13:45
- гость -

А у нас налоги по прописке, а не по местонахождению бизнеса.

0  0
4.02.2017 13:49
- гость -

ГОЛОС РАЗУМА В СЕГОДНЯШНЕЙ РОССИИ - ГОЛОС ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ ...

0  0
4.02.2017 13:54
- гость -

Настало время пересчитать госдолг омерики ибо он сам себя не пересчитает!

0  0
4.02.2017 14:15
- гость -

А кому они должны?

0  0
4.02.2017 14:22
- гость -

Чушь какая-то. Можно подумать за две недели США построили 100 новых заводов. Скорей всего предложили американцам работу, которую раньше выполняли мигранты - низкоквалифицированный труд.

0  0
4.02.2017 14:43
- гость -

- гость - 4 февраля 2017 г. 14:22 В России наоборот, создают низкооплачиваемые места для друзей из ближнего зарубежья.

0  0
4.02.2017 14:53
- гость -

В Сибири никогда не было такого количества азиатов как сейчас. В 90-е их вообще не было видно. И не надо говорить, что миллионы азиатов места рабочие не отнимают. В Новосибирске даже продавцами в ТЦ работают.

0  0
4.02.2017 14:54
- гость -

4.02.2017 14:43 - гость -

Где именно создают, например?

0  0
4.02.2017 14:54
- гость -

4.02.2017 14:43 - гость -

Где именно создают, например?

0  0
4.02.2017 14:57
- гость -

- гость - 4 февраля 2017 г. 14:53 В Новосибирске даже продавцами в ТЦ работают.

О чём ты, уже в мр ашке грузалями\администраторами\кассирами работают!

0  0
4.02.2017 14:59
- гость -

4.02.2017 14:57 - гость -

Там постоянно висит объява "Принимаем на работу" , че ж ты не идешь грузалем или администратором?

0  0
4.02.2017 15:09
- гость -

- гость - 4 февраля 2017 г. 14:53 Ты просто во Владивостоке не был. Там в магазинах одни китайцы и корейцы. Русские только охранники.

0  0
4.02.2017 15:10
- гость -

- гость - 4 февраля 2017 г. 14:59

Работал в магазине автозапчастей. Грузчиками все работали после работы 2-3 раза за неделю. Разгружали контейнеры. Тележек из-за жадности хозяина не было.

0  0
4.02.2017 15:11
- гость -

- гость - 4 февраля 2017 г. 14:22 Чушь какая-то. Можно подумать за две недели США построили 100 новых заводов.

Если известно, где будет строиться завод, то на строительство набирают работников заранее. Просто подумай и чуши у тебя в голове не будет.

0  0
4.02.2017 15:15
Шатал Труба

Позитиффф, как думаешь диду али босся, снимут после этого санкции, али на лету патриоты переобуваться будете????

0  0
4.02.2017 15:19
Коренной житель АК

- гость - 4 февраля 2017 г. 14:53 =================== Всё потому что сибирь это азия! И постепенно азиаты возвращаются в родные края.

0  0
4.02.2017 15:27
- гость -

И за 2 недели уже решили построить заводы, решили какие именно и что будут производить. людей уже набрали. И бизнесмены махом перестроились, бросили бизнес в Китае?

0  0
4.02.2017 15:28
- гость -

4.02.2017 15:11 - гость -

Твой бухтеж не интересен. Кинь сцыль или цитату про строительство новых заводов США, начатое после 20 января.

0  0
4.02.2017 15:30
- гость -

4.02.2017 15:19 Не Коренной житель АК Всё потому что сибирь это азия! И постепенно азиаты возвращаются в родные края.

Ага, особенно с учетом того, что они здесь никогда не жили, по одной простой причине - здесь холодно. И для неграмотных даунито сообщаю, что Сибирь пишется с большой буквы.

0  0
4.02.2017 15:31
- гость -

- гость - 4 февраля 2017 г. 15:27

Еще раз - мозг включи. Трамп когда выиграл выборы? После его победы бизнесу уже можно было планировать строительство заводов в своей стране, ведь в Штатах предвыборную программу стараются выполнять. Трамп никогда не скрывал, что будет поощрять протекционизм в экономике.

0  0
4.02.2017 15:32
- гость -

4.02.2017 15:15 Шатал Труба

Тебе то какой от этого позитифф? Ты как шатал, так и будешь шатать, пока на тебя не упадет.

0  0
4.02.2017 15:35
- гость -

По всему восточному побережью США строятся газосжижающие заводы и газо и нефтеналивные терминалы. А тут Трамп, как нарочно, пообещал снять запрет на продажу американских газо и нефтепродуктов за рубеж. Китай упорно ищет поставщиков этих же продуктов в Азии и Африке.

Что-то мне подсказывает, что Россию с её нефтегазовой иглой ждут интересные, но очень трудные времена.

0  0
4.02.2017 15:39
Шатал Труба

15:32, ты главное напротив меня стой, а уж постораюсь не промохнуться Кто ты гость: босся, али диду??? Санкции то снимут??? Али предется госду(р)му разгонять, за то что овациями встречали победу Трампа

0  0
4.02.2017 15:42
- гость -

4.02.2017 15:35 - гость -

Поржать что ли написал? Погугли хоть для начала запасы нефти в США, в сравнении с другими странами. Трамп не похож на дурачка, чтобы начинать ими разбрасываться. как нетипичный предшественник Обама.

0  0
4.02.2017 15:46
- гость -

4.02.2017 15:39 Шатал Труба

Шатал я тваи санкции. Вечером схожу в погреб за маринованными помидорчиками и огурчиками и буду смотреть ваши сцанкции по телеку. под закуску. Гы-гы.

0  0
4.02.2017 15:47
- гость -

Экспорт американской нефти может превзойти производство нефти в четырех странах ОПЕК в этом году и вырасти еще больше, если Дональд Трамп сдержит свое обещание ослабить ограничения в нефтяном секторе, сообщает Bloomberg.

По подсчетам аналитиков, опрошенных агентством, экспорт нефти из США в 2017 году может достичь 800 тыс. баррелей в сутки. Это больше, чем производили в декабре 2016 года входящие в ОПЕК Ливия, Катар, Эквадор и Габон.

0  0
4.02.2017 15:50
- гость -

Неплохо за две то недели. Может нам тоже президента сменить, а то совсем о народе забыл. Надоел уже.

0  0
4.02.2017 15:50
Шатал Труба

15:46 диду ты что-ль радимый!!!

0  0
4.02.2017 15:51
- гость -

В свое время Хиддинка позвали потренировать нашу сборную по ногомячу, был результат. Может Трампа позвать попрезидентствовать?

0  0
4.02.2017 15:54
- гость -

4.02.2017 15:47 - гость -

Особенно Габон порадовал. Его то точно США переплюнут, как пить дать, если сильнол постараются.

0  0
4.02.2017 15:55
- гость -

- гость - 4 февраля 2017 г. 15:46 Вечером схожу в погреб за маринованными помидорчиками и огурчиками и буду смотреть ваши сцанкции по телеку.

Картошку-картошечку почему забыл, ведь полакомиться картошечкой - это счастье неописуемое))

0  0
4.02.2017 15:56
- гость -

Мавроди каждый день по 100 тыс мест создает и никому этим не хвастается. Бггг

0  0
4.02.2017 15:59
- гость -

- гость - 4 февраля 2017 г. 15:51

А может нынешнего на ещё один срок оставить? Он может пообещать ещё 25 млн рабочих мест создать?

0  0
4.02.2017 16:00
- гость -

И ещё 96 $миллиардеров вырастить

0  0
4.02.2017 16:01
- гость -

4.02.2017 15:59 - гость -

Лучше перекупать их у Трампа по 200 000 раб мест за неделю.Тот быстро накропает 25 мульонов )

0  0
4.02.2017 16:21
Коренной житель АК

- гость - 4 февраля 2017 г. 15:30 они здесь никогда не жили, по одной простой причине - здесь холодно. ================== Ага скажи это северным народом(ненцам,якутам и т.д) умник. Когда сюда начали просачиваться пришельцы завоеватели со средней полосы,то они стали выживать коренное население.Современные киргизы это те же самые хакасы.

0  0
4.02.2017 16:25
- гость -

4.02.2017 16:21 Коренной житель АК Современные киргизы это те же самые хакасы.

Да уж точно. ) Ты на лица их посмотри. Скажи еще что алеуты приехали с Африки )

0  0
4.02.2017 16:33
Абориген

4.02.2017 15:50 - гость -

А вы сможете?

0  0
4.02.2017 16:39
- гость -

4.02.2017 16:33 Абориген

А вы уже смогли? У нас кастрюль столько нет

0  0
4.02.2017 16:41
- гость -

Коренной житель АК 4 февраля 2017 г. 16:21 Современные киргизы это те же самые хакасы. --------------------- Ты еще скажи, что узбеки с Севера приехали в Узбекистан.

0  0
4.02.2017 16:48
- гость -

Похоже в Фэйсе штатного фэйса держат, который торчит на амисе, раз мой комент про баррикады и терпил удален. Если надумаешь, фэйсбук, за мной послать держиморд, трех посылай

0  0
4.02.2017 16:48
- гость -

Похоже в Фэйсе штатного фэйса держат, который торчит на амисе, раз мой комент про баррикады и терпил удален. Если надумаешь, фэйсбук, за мной послать держиморд, трех посылай

0  0
4.02.2017 16:49
- гость -

трех посылай, а то не справитесь. А вообще, амис стал не тот.

0  0
4.02.2017 16:57
Алекс

4.02.2017 13:45 - гость -

А у нас налоги по прописке, а не по местонахождению бизнеса.

Вообще-то нет. НДФЛ уплачивается не по прописке, а по месту регистрации предприятия.

0  0
4.02.2017 17:03
- гость -

4.02.2017 16:41 - гость -

Не, ну жили на Енисее еще до нашей эры енисейские кыргызы. - древние тюрки Некоренной типа жытель АК решил видимо про это вспомнить и нам тут вменить.

0  0
4.02.2017 17:09
- гость -

Интересно, после того, как США смягчили санкции в отношении ФСБ, смягчит ли Россия санкции в отношении россиян?

0  0
4.02.2017 17:12
- гость -

- гость - 4 февраля 2017 г. 17:03 Не, ну жили на Енисее еще до нашей эры енисейские кыргызы. - древние тюрки --- А современные киргизы, надо полагать, славяне? Енисейские кыргызы и есть предки киргизов современных.

0  0
4.02.2017 17:17
- гость -

У пенсионеров,которых знаю на Украине, пенсия 50 долларов, половину отдают за отопление

0  0
4.02.2017 17:24
- гость -

Дано: за 2016 год: - доходы россиян упали до уровня 1998 года - доходы олигархов РФ выросли на 7,9 млрд$ Вопрос: есть ли связь?

0  0
4.02.2017 17:28
- гость -

4.02.2017 17:12 - гость -

Здесь и в Центральной Азии почти все национальности и народы имеют тюркские корни, но из этого ничего не следует. Если на то пошло в Европе половина - это потомки ариев и варягов, а в США добрая треть

0  0
4.02.2017 17:29
- гость -

- гость - 4 февраля 2017 г. 16:41 Ты еще скажи, что узбеки с Севера приехали в Узбекистан. --- Ты будешь смеяться - но так оно и было. В XV веке Узбекское ханство располагалось на территории современного Казахстана. Узбекистан (тогда Мавераннахр и Хорасан) Шейбани-хан завоевал в начале XVI века.

0  0
4.02.2017 17:30
- гость -

4.02.2017 17:24 - гость -

Как посчитал про 98-й? Поделись. Там были совсем другие цены.

0  0
4.02.2017 17:30
- гость -

- гость - 4 февраля 2017 г. 17:28 Здесь и в Центральной Азии почти все национальности и народы имеют тюркские корни, но из этого ничего не следует. --- А почему из этого ничего не следует? Обоснуй.

0  0
4.02.2017 17:33
- гость -

- гость - 4 февраля 2017 г. 17:28 Если на то пошло в Европе половина - это потомки ариев и варягов --- А варяги - они не арии? Оригинально. Германцы также принадлежат к индоарийцам, как и другие.

0  0
4.02.2017 17:35
- гость -

упд 17:33 - неправильно выразился, не к "индоарийцам", а "индоевропейцам". Так точнее.

0  0
4.02.2017 17:38
- гость -

У пенсионеров,которых знаю на Украине, пенсия 50 долларов, половину отдают за отопление -------------------------------- У пенсионеров,которых знаю в Барнауле, пенсия 150 долларов, половину отдают за отопление.

0  0
4.02.2017 17:40
- гость -

4.02.2017 17:30 - гость -

Потому что тюрки произошли от монголоидов, монголоиды от синатропов ну и т.д. Ваших еще ни у кого даже в мыслях не было, когда здесь в Азии уже вовсю кипела жизнь. И нефиг нас сегодня жизни учить.

0  0
4.02.2017 17:41
- гость -

вывод: наши пенсы богаче украинских

0  0
4.02.2017 17:43
- гость -

4.02.2017 17:35 - гость - "индоевропейцам". Так точнее.

И несколько веков индоевропейцы платили дань Золотой (русской) орде Сейчас они подзабыли это немного.

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