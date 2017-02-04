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Около 227 тысяч рабочих мест появилось в Америке за первые две недели президентства Дональда Трампа. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда", ссылаясь на Reuters.

Между тем, в Белом доме признались, что эта цифра гораздо больше, чем предполагали изначально. По расчетам специалистов, должно было появиться до 175 тысяч новых рабочих мест.

"Доверие потребителя растет, как ответ на воодушевляющую политику президента Трампа", — сказал официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Сам же президент США Дональд Трамп отметил, что "очень рад" такой статистики. Кроме этого, он пообещал стараться в том же духе.