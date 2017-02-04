Фото: 2017-godu.ru
Около 227 тысяч рабочих мест появилось в Америке за первые две недели президентства Дональда Трампа. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда", ссылаясь на Reuters.
Между тем, в Белом доме признались, что эта цифра гораздо больше, чем предполагали изначально. По расчетам специалистов, должно было появиться до 175 тысяч новых рабочих мест.
"Доверие потребителя растет, как ответ на воодушевляющую политику президента Трампа", — сказал официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.
Сам же президент США Дональд Трамп отметил, что "очень рад" такой статистики. Кроме этого, он пообещал стараться в том же духе.
Комментарии
Ну и что, в России скоро 25 млн высокооплачиваемых рабочих мест появится.
Нет, Путин только обещал их, обещать не значит выполнить. Пока у нас рабочие места сокращаются. Вот это у нашего руководства получается лихо.
Интересно, а за счет чего он это сделал за две недели?
Путену можно хоть что говорить, все равно потом в дебатах участвовать не будет. У меня мнение уже сложилось что мой кот умнее путена....
Интересно 4 февраля 2017 г. 13:30 Интересно, а за счет чего он это сделал за две недели?
Ограничил въезд мигрантов и пообещал, что компании, которые выносят производство в Китай, будут платить 45% пошлину за ввоз товаров на территорию США. В результате заводы стали открываться в Штатах, а не в Китае, о чем плакался недавно в Давосе китайский премьер товарищ Си.
А у нас налоги по прописке, а не по местонахождению бизнеса.
ГОЛОС РАЗУМА В СЕГОДНЯШНЕЙ РОССИИ - ГОЛОС ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ ...
Настало время пересчитать госдолг омерики ибо он сам себя не пересчитает!
А кому они должны?
Чушь какая-то. Можно подумать за две недели США построили 100 новых заводов. Скорей всего предложили американцам работу, которую раньше выполняли мигранты - низкоквалифицированный труд.
- гость - 4 февраля 2017 г. 14:22 В России наоборот, создают низкооплачиваемые места для друзей из ближнего зарубежья.
В Сибири никогда не было такого количества азиатов как сейчас. В 90-е их вообще не было видно. И не надо говорить, что миллионы азиатов места рабочие не отнимают. В Новосибирске даже продавцами в ТЦ работают.
4.02.2017 14:43 - гость -
Где именно создают, например?
4.02.2017 14:43 - гость -
Где именно создают, например?
- гость - 4 февраля 2017 г. 14:53 В Новосибирске даже продавцами в ТЦ работают.
О чём ты, уже в мр ашке грузалями\администраторами\кассирами работают!
4.02.2017 14:57 - гость -
Там постоянно висит объява "Принимаем на работу" , че ж ты не идешь грузалем или администратором?