Воскресенье, 5 Февраль, 19:44

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,31
€ 63,82
Brent
$ 51,5
-13°
Обь
36см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Уголовное дело Андрея АрестоваВизит главы МЧС на Алтай Паводок на Алтае – 2017
Новости

Два в одном: в Барнауле продают спаренный коттедж за 9,7 млн руб. Фото

, ИА "Амител"
Жилье площадью 450 квадратных метров расположено на Спартаковском проезде

Фото: avito.ru

Спаренный коттедж, состоящий из двух домов общей площадью 450 квадратных метров , продают в Барнауле за 9,7 миллиона рублей.

"Продам двухэтажный коттедж в живописной части города. Проезд Спартаковский. Место в тупике, хороший подъезд. Дороги асфальтированные и освещаемые. Участок граничит с поселком "Гринвуд". Коттедж состоит из двух домов, соединенных между собой. Общая площадь земельного участка — 12 соток", — сказано в объявлении на сайте Avito.ru.

Одна половина под отделку дома имеет площадь 237 квадратов. На первом этаже зЗдесь есть большой холл, кухня, три комнаты, санузел. На втором этаже – три комнаты, два санузла, подсобные помещения, большая терраса.

На первом этаже второго дома общей площадью 207 квадратов находится бильярдная, бассейн, баня. На втором этаже расположены еще три комнаты.

На территории имеется гараж, хозяйственные постройки. "Можно приобрести под коммерческий детский сад. Рассмотрим варианты обменов. Возможен обмен на дом в Горном Алтае. Готовы к любому диалогу", — добавляет автор объявления.


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

5.02.2017 08:12
Старый

Пизанская башня, однако!!!

0  0
5.02.2017 08:15
гость

Фантасмагория какая-то, абракадабра. В свое время такое строили на 6 сотках в дачных товариществах. Я его слепила из того, что было.

0  0
5.02.2017 08:35
- гость -

сколько сколько за этот недострой?? почти 10 лямов? да его бесплатно отдавать нужно и то не возьмут...((

0  0
5.02.2017 08:53
- гость -

ну и УГ

0  0
5.02.2017 09:15
медведь-шатун

Я, его слепила из того,что было, а потом что было то и .......

0  0
5.02.2017 09:49
- гость -

а вот к такому диалогу владелец недвиги не готов!

0  0
5.02.2017 10:30
Гость

Пусть сначала достроит, отделку сделает, мебелью обставит, благоустройство участка проведёт, потом может кто-нибудь за 8-9 млн и купит

0  0
5.02.2017 11:29
- гость -

5.02.2017 10:30 Гость Пусть сначала достроит, отделку сделает, мебелью обставит, благоустройство участка проведёт, потом может кто-нибудь за 8-9 млн и купит __________________________________________________________ Главное-по отвесу выставить колонны и стены!

0  0
5.02.2017 12:08
- гость -

цыгане табором жить собирались да чот передумали

0  0
5.02.2017 13:11
- гость -

Бросили строительство из-за лопнувшего фундамента?

0  0
5.02.2017 14:08
- гость -

5.02.2017 12:08 - гость - цыгане табором жить собирались да чот передумали _________________________ Какие цыгане у Авальмана? Сроду их там не было.

0  0
5.02.2017 14:12
- гость -

Опора справа кренится, домик скоро рухнет.

0  0
5.02.2017 14:52
- гость -

не рухнет, это искажения. дом большой, а земля круглая!

0  0
5.02.2017 16:41
Лена

Какая то хиромантия а не дом.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
19:23
Минобороны РФ опровергло сообщение СМИ о гибели российских солдат в Сирии 0
18:52
Прохожие спасли трехлетнюю девочку, упавшую под поезд в Китае. Видео 0
18:22
29-градусные морозы ждут жителей Алтайского края в начале рабочей недели 0
17:56
Депутат петербургского Заксобрания устыдился своей зарплаты 2
17:29
Mitsubishi перевернулась вверх дном после ДТП в Барнауле. Фото 1
16:57
Лавров назвал честным ответ России на санкции Евросоюза 10
16:27
Toyota отказалась пропускать и врезалась в скорую в Новосибирске. Видео 5
15:59
Полиция Вены задержала "прогуливающихся" с оружием 22 уроженцев Чечни 15
15:29
Автобус сбил пожилую женщину в Барнауле - очевидцы 11
14:57
Бывший установщик окон из Барнаула украл у клиента более 28 тысяч рублей 2
14:26
СМИ сообщили о планах ЕС продлить антироссийские санкции на полгода 27
13:57
Два человека пострадали при столкновении микроавтобуса и поезда под Уфой 0
13:29
Виктория Боня объявила о расставании с мужем 10
12:58
Жириновский сообщил о своем намерении участвовать в президентских выборах 16
12:29
Два молодых повара попытались ограбить 50-летнюю женщину в Новосибирске 6
11:52
Алтайские полицейские задержали похитившего кроликов мужчину 1
11:27
Трамп не уверен, что сможет поладить с Путиным 44
10:52
Саакашвили предрек Украине статус европейской сверхдержавы 7
10:28
Алтайская таможня в пятый раз стала лучшей в Сибири 2
09:54
Семилетний мальчик погиб, катаясь на "ватрушке" в Подмосковье 5
09:26
Латвия построила 23-километровый забор на границе с Россией 22
09:00
Звезды советского хоккея провели матч в честь 80-летия Алтайского края
Звезды хоккея провели выставочный матч в Барнауле
08:53
Волонтеры разыскивают пропавшего неделю назад жителя Алтайского края 0
08:27
Трамп и Порошенко заявили о необходимости прекращения огня в Донбассе 8
07:34
Вне игры: лучшие фото Криштиану Роналду за футбольным полем 1
07:03
Два в одном: в Барнауле продают спаренный коттедж за 9,7 млн руб. Фото 14
06:32
Похолодание пришло в Алтайский край 3
06:01
Детей "выдавили" на дорогу: жительница Белемесево опасается за школьников 86
23:03
Британская певица Вера Линн к своему вековому юбилею записывает альбом 0
22:04
Смотрим, как свежемороженая рыба ожила в китайском супермаркете 2
21:04
Газета на украинском языке появится в Крыму 1
20:04
Напавшим на военный патруль у Лувра оказался выходец из Египта 0
19:32
Горящую Audi потушили в Барнауле за 15 минут 0
19:05
Разоблачительные письма футболиста Бэкхема утекли в сеть 0
18:32
Владимир Жириновский вновь переизбран председателем ЛДПР 5
18:03
Похолодание до -25 градусов ждет жителей Алтая в ночь на 5 февраля 0
17:31
Почти час пожарные тушили огонь в садовом домике в Барнауле 1
17:05
Дебошира, летевшего из Вьетнама в Сургут, высадили в Новосибирске 1
16:30
Россия хочет запретить ввоз мяса птицы из стран, где есть птичий грипп 8
16:00
Народный артист России Георгий Тараторкин скончался на 73-м году жизни 6
15:20
Алтайские водители делятся фотографиями с заснеженных трасс 4
15:05
Трамп проведет телефонные переговоры с Порошенко 4 февраля 8
14:29
Автомобиль полыхает на ул. Георгия Исакова в Барнауле. Фото 9
14:02
Внедорожник Toyota взорвался на улице в Луганске. Видео 2
13:33
Прима-балерина Мария Александрова ушла из Большого театра 4
13:07
Около 227 тысяч рабочих мест появилось за время президентства Трампа 64
12:35
Житель Китая зарезал пятерых соседей в ходе ссоры 0
12:07
Власти Украины заявили, что Россию "раздражают" успехи Киева 12
11:30
Матвиенко возмутилась, узнав о зарплате учителей в 7 тыс. руб. в Иваново 52
11:04
Стоимость тарифа по системе "Платон" поднимется в два раза 39

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.