Фото: avito.ru

Спаренный коттедж, состоящий из двух домов общей площадью 450 квадратных метров , продают в Барнауле за 9,7 миллиона рублей.

"Продам двухэтажный коттедж в живописной части города. Проезд Спартаковский. Место в тупике, хороший подъезд. Дороги асфальтированные и освещаемые. Участок граничит с поселком "Гринвуд". Коттедж состоит из двух домов, соединенных между собой. Общая площадь земельного участка — 12 соток", — сказано в объявлении на сайте Avito.ru.

Одна половина под отделку дома имеет площадь 237 квадратов. На первом этаже зЗдесь есть большой холл, кухня, три комнаты, санузел. На втором этаже – три комнаты, два санузла, подсобные помещения, большая терраса.

На первом этаже второго дома общей площадью 207 квадратов находится бильярдная, бассейн, баня. На втором этаже расположены еще три комнаты.

На территории имеется гараж, хозяйственные постройки. "Можно приобрести под коммерческий детский сад. Рассмотрим варианты обменов. Возможен обмен на дом в Горном Алтае. Готовы к любому диалогу", — добавляет автор объявления.