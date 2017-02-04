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Новости

Прима-балерина Мария Александрова ушла из Большого театра

, ИА "Амител"
В театре уверяют, что это решение было принято лично балериной

Фото: portal-kultura.ru

Прима-балерина Мария Александрова уволилась по собственному желанию из Большого театра, пишет РИА "Новости".

В театре, в котором работала Александрова, уверяют, что это ее личное решение. Руководство театра неоднократно предлагало балерине продолжить сотрудничество.

Известно, что заявление об увольнении Александрова написала еще 19 января.

"Я приняла для себя решение, что переворачиваю эту страницу. Место артиста на сцене, все остальное это лирика, иллюзия и пустая, разрушающая душу нервотрепка", — говорила тогда Александрова.

Отметим, сейчас Александровой 38 лет. Дебют балерины на сцене Большого состоялся в сезоне 1997-1998. Долго ее партнером по сцене был Николай Цискаридзе.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

4.02.2017 13:46
- гость -

Сами себе и устраивают нервотрёпку своими интригами, небесные, блин, создания.

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4.02.2017 13:52
- гость -

Зачем она это сделала?

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