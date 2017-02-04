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Прима-балерина Мария Александрова уволилась по собственному желанию из Большого театра, пишет РИА "Новости".

В театре, в котором работала Александрова, уверяют, что это ее личное решение. Руководство театра неоднократно предлагало балерине продолжить сотрудничество.

Известно, что заявление об увольнении Александрова написала еще 19 января.

"Я приняла для себя решение, что переворачиваю эту страницу. Место артиста на сцене, все остальное это лирика, иллюзия и пустая, разрушающая душу нервотрепка", — говорила тогда Александрова.

Отметим, сейчас Александровой 38 лет. Дебют балерины на сцене Большого состоялся в сезоне 1997-1998. Долго ее партнером по сцене был Николай Цискаридзе.