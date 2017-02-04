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Внедорожник Toyota взорвался в центре Луганска утром в субботу, 4 февраля, сообщает РИА "Новости".

Известно, что взрыв произошел около 8 утра в центре города. Пока неизвестно кому принадлежал автомобиль, а также есть ли пострадавшие.