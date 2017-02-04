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Внедорожник Toyota взорвался в центре Луганска утром в субботу, 4 февраля, сообщает РИА "Новости".
Известно, что взрыв произошел около 8 утра в центре города. Пока неизвестно кому принадлежал автомобиль, а также есть ли пострадавшие.
Комментарии
Герой Украины Игаль Плотницкер опять шалит?)
Как сообщают официальные российские СМИ, взорвали начальника милиции ЛНР. Партизаны луганщины дают прикурить бандюкам. Чувствуется идеи Молодой гвардии живучи против захватчиков по сей день. Получилось у россиян на СК разобраться с бандюками, получится и у наших украинских братьев. Хорошо, что Россия не сторона конфликта, и отказалась давным давно от поддержки Новороссии.