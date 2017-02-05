Фото: Amic.ru
Дети, учащиеся в школе №94 в пригородном барнаульском поселке Бельмесево, вынуждены ходить на занятия прямо по проезжей части, сообщила порталу Amic.ru местная жительница Елена.
По словам нашей читательницы, уже долгое время безопасность школьников находится под угрозой. Виной всему, как рассказывает собеседница, отсутствующий тротуар и паркующиеся вдоль дороги у школы автомобили.
"Тротуара рядом со школой нет. Руководство заведения очень давно указывает на эту проблему, но воз и ныне там. Кроме того, изо дня в день у нашей школы останавливаются машины. Ладно бы, если родители просто высаживали ребятишек и уезжали. Но зачастую у школы стоит множество машин. Некоторые – часами. В итоге другим детям, которые добираются до школы пешком, приходится идти прямо по проезжей части", — сетует Елена.
В доказательство своих слов обратившаяся в нашу редакцию читательница сфотографировала то, что происходит возле школы. На снимках видно, как дети и их родители-пешеходы идут прямо по дороге, поскольку добраться до учебного заведения по обочине просто невозможно.
Читайте также: Барнаульцы просят организовать новый разворот на улице Малахова
"Я уже не знаю, как еще обратить внимание на проблему – здесь просто необходимо создать тротуар или огороженную пешеходную зону", — подчеркивает наша читательница.
Елена добавила, что уже обращалась по этой проблеме к представителям местных властей, но пока ситуация не меняется.
Читайте также: Предупреждая трагедию: барнаулец просит перестроить тротуар у Кардиоцентра
Комментарии
А выгнать старшеклассников снег расчистить тоже нельзя - эта же мамаша жалобами завалит, что деток эксплуатируют.
Администрация школы должна чистить снег. Это Ее заботы, а не детей. Дети и машины должны убрать? А кто то должен Поставить знак запрет парковки.
Наш мир так материален что бесплатно никто никому ничего не должен делать. Кто платит тому чистят.
А что скажут наши КОбр МинОбр края?
2: 5.02.2017 07:40 - гость -
Чтобы парковку запретить нужно создать для нее условия в альтернативном месте. Иначе недовольных будет в сто раз больше. Наверное, по всему Бельмесево уже есть тротуары, а у школы его нет? У школы есть все необходимые дорожные знаки и лежачий полицейский. Так-то дети в школу и из школы по проезжей части дороги почти весь путь идут... Со "Школы садоводов" люди на остановку ходят по узкой оживленной проезжей части, а дорогу на ширину тротуара больше 10 лет обещают расширить... вот на что жаловаться нужно!
Там наверное в принципе тротуара нет, даже если снег расчистите, то тротуара не увидете. Вот интересное дело, в частном секторе, в городских поселках типа (солнечная поляна, бельмесево, авиатор и т.д.) с тротуаром беда. Все школьники идут по проезжей части (вы понимаете в каком состоянии находиться сейчас проезжая часть, во многих местах даже две машины не могут разъехаться) и если что-нибудь случится отвечать за это будет водитель . вопрос почему? Почему за это не отвечает администрация, полиция, коммунальные службы, ведь это их косвенная вина. Одни не сделали тротуары (хотя налоги за собственность требуют в немалой сумме, а самим жильцам пустить собственные налоги на благоустройство улицы нельзя), другие чистят дороги по принципу ... и так сойдет, а третьи отвечающие за безопасность дорожного движения на все это .....
Отлично почищенная проезжая часть. На Южном у 5-ой гимназии бы так почистили...
Я смотрю, грамотные все, особенно первый гость. Даже не вникли в суть вопроса, а комментарии оставляете. Из-за таких вот дети и ходят в школу по проезжей части. Сначала посмотрите, что и где там можно расчистить и можно ли, а потом умничайте здесь. Детки бы и не развалились снег почистить, только где? Тротуара там в принципе нет нигде, ни в поселке, ни у школы.
Андрей, у нас никто ни за что не отвечает, все ждут пока что-нибудь случится, потом начинают меры принимать.
Ленок, в селах,за очень редким исключением, нет тротуаров, тем более чищенных. И живут же как-то. Вы хоть определитесь, на что жалуетесь и кому. То машины мешают, то тротуара нет. Объясните, кто и что там должен сделать, чтоб Вы довольны были.
Елена, вы не совсем правы, отвечают и должны за это отвечать. Просто с них никто этого не требует. Нет у нас общественных организаций и это огромная проблема, те общественные приемные при депутатах - так пустышка. Вот на примере данной школы, есть серьезная проблема, которая подвергает опасности жизнь ребенка. Общественная организация собрав подписи родителей направляет письмо в комитет по образованию, в администрацию города, в администрацию района, в ГИБДД, где требует организацию пешеходной зоны рядом со школой. и я вас уверят, что сейчас зимой трактором пробьют пешеходный тротуар, а в летний период появиться асфальтированная пешеходная зона. Вся проблема в том, что пока мы не стучимся в каждую дверь чиновников, они о нас забывают )
Елена, Вы о чем? В новом микрорайоне Бельмесево как раз всё благополучно. Завидовать только остается, когда в гости приезжаешь к родственникам. Улицы почищены, отсыпаны, каток возле школы в идеальном состоянии. Детей на каток, в школу, из школы привезти, автомобиль нужно где-то ставить...
Архитектор по всему виноват наставят дом на дом а на инфраструктуру плюнут. Они Ее не предусмотрели потому что за свободную землю должна расходы нести администрация. А так нет тротуара. Нет трат на расчистку снега. На оплату дворников на содержание дворников, на штат дворников, на социалку для дворников, на отпускные для них, на выходное пособие каждому ведь в дворниках люди не задерживаются и сменяемость большая и всем компенсацию давай. А так нет тротуара нету проблем и только экономия. Оптимизация.
Инфраструктура в Бельмесево замечательная, вопросов нет, но я вожу сейчас ребенка 6 лет в школу по гололеду по проезжей части, и не только я, этого что мало? Не важно какое решение примут - или машины убрать или тротуар соорудить (что было бы лучше) главное чтоб детей на дороге не было. Это трудно понять?
Я не жалуюсь еще пока, пытаюсь привлечь внимание к проблеме.
В комитете по благоустройству сказали, что могут посмотреть место когда снег сойдет, потом надо в план включить и т.д. - обратитесь в ГИБДД. Туда (насколько мне известно) обращались, у них нет оснований установить запрещающий остановку-стоянку знак, вот и все, и идем между движущимися машинами.
Не важно какое решение примут - или машины убрать или тротуар соорудить (что было бы лучше) главное чтоб детей на дороге не было. Это трудно понять?
Кто принять решение должен? Казимир, модератор?
Я не жалуюсь еще пока, пытаюсь привлечь внимание к проблеме.
Читателей сайта Амик? Ну посочувствуем. Вы в администрацию обращались?
И еще. До забора школы метра два сугробов. Неужели там так трудно дорожку прокапать? Тем же родителям собраться на пару часов, по две лопаты кинуть каждому.
Гостю - я понять не могу, у Вас то ли детей нет? Там овраг, прокопали бы, если бы было где. А к властям разумеется обращались, что из переписки не видно?
А что вы сами не можете снег солью посыпать, ну чтобы не упасть? Или кто то должен идти впереди вас и машины разгонять и солью посыпать? Вы мадам не миллионер обеспечить себе комфорт? А наше правительство о пеших гражданах не думает. Индивидуально каждому соломки не постелил. А школьный автобус у вас есть? Подвозил бы детей к воротам школы? Может быть добьётесь школьного автобуса?
- гость - 5 февраля 2017 г. 07:22 А выгнать старшеклассников снег расчистить тоже нельзя - эта же мамаша жалобами завалит, что деток эксплуатируют. --- а потом они заболеют, здесь напишут об этом статью... и Вы будете ругаться, что детей эксплуатируют
про ТБО возник вопрос, люди объединились - вопрос закрыт, значит можно решать решать вопросы, только надо всем вместе, я даже по инстанциям ходить готова, только одна не выхожу ничего, поэтому обратилась с информацией на амик
Гостю - я понять не могу, у Вас то ли детей нет? Там овраг, прокопали бы, если бы было где. А к властям разумеется обращались, что из переписки не видно?
Проблема только сейчас встала? Ну так овраг засыпать можно. Я до вас мысль донести пытаюсь, что пока вы сами не организуетесь и не решите проблему, то никаких изменений там не будет.
мадам, конечно, не миллионер, но на соль зарабатываю, если Вы не понимаете о чем я говорю, не пишите лучше ничего.
я даже по инстанциям ходить готова,
Вся суть. Силы бегать по инстанциям есть, а собрать 10 единомышленников с лопатами нет.
Для меня только сейчас, я вожу ребенка в предшколу, узнавала, занимаются вопросом давно, результата нет
Вообще проблем нет. Люди по проезжей части сами идут. Это их выбор. У кого есть машины привозят детей на машине и стоят ждут их на машинах. Как то решают эту проблему. Не все же рядом живут. Наймите охранника для своего ребёнка, или няню пусть в школу водит. Только пальцы сейчас не растопыривайте , что у вас ещё чего нет. Тот кто хочет решит проблему сам, а кто то думает что все его проблемы кто то прийдет и будет ему решать. Вы же взрослая женщина. Решайте. Что проблемы тут ставить? Есть структуры за это отвечающие. Пока никого не задавило, все в стране в порядке. Если вы ведёте за руку своего ребёнка вы за него и отвечаете.
Гостю - ясно все с Вами, а весной нам с лопатами грязь подсушить, проблема не только зимы, а вообще в том, что нет безопасного подхода к школе. На это с Вами переписку заканчиваю, уже не интересно.
Гостю - Я знаю за что и за кого отвечаю, и когда мне пальцы растопыривать, тоже знаю, и без мыслей Ваших мы тоже как то обойдемся.
Все так ходят. Не нравится ходить садитесь на такси и ещё много вариантов. Как будто в первый раз на свет родилась.ты в СССР не жила. Дети вообще пешком в школу без мам и пап в 6 лет по темноте ходили и без всяких тротуаров. Что за инфантилизм, не ставить надо вопрос перед другими а перед собой.
выход есть - запретить остановку, а нарушителей эвакуировать лишних 100 метров от машины пройти - не проблема советовали же врачам скорой, которую не пропускали, выйти из машины и пройти пешком "наступив на горло своей гордости"
Представим другую ситуацию, характерную для нашего края. Дороги не чистятся во многих местах, дворах. Одни люди это безобразия фотографируют, строчат жалобы, в общем, сидят до лета в сугробе. Другие нанимают трактор. Второй путь затратней, но эффективней. А пока Елены будут ныть, что им обязаны сделать что-то, их дети развестись успеют.
чистка снега не поможет. это надо делать постоянно. руководство школы будет довольно, если родители будут чистить снег сами. может и учить родители сами будут, если хотят, чтобы дети получили качественное образование
выход есть - запретить остановку, а нарушителей эвакуировать лишних 100 метров от машины пройти - не проблема
Появится гораздо больше недовольных. И кто туда на эвакуаторе ездить будет? Прежде чем орать, "запретить", надо подумать о реализации этого запрета.
руководство школы будет довольно, если родители будут чистить снег сами.
А руководство школы разве обязано очищать территорию за забором?
Лопату в руки. Никто никому ничего не должен. Да и нервы надо лечить. Затянулась послеродовая? Сама написала, сама рты всем заткнула. Взрослые люди сами решают свои проблемы, а ты так инфантильна! Ты где родилась? Тебе что с рождения все должны только пальцы загибать? Бери лопату!удачи тебе! Чужие дети тебе снег чистить не будут. Взрослей быстрей мамочка.
Ты ещё проблем не видела! Это не проблема, эту решишь и одна если захочешь. Проблема та что решить нельзя.
Не тыкайте, на брудершафт, не пили, а СССР, получше и Вас знаю так что заткнись и сиди молча
Во Власихе нагомырили тротуар фиг знает какими зигзагами, через год часть тротурара затянуло землей. Деньги освоены - и пофиг что дальше. Сейчас его тоже никто не чистит толком. Так что устроить тротуар, расширить дорогу - не вариант, проблема в эксплуатации.
Гостю-хаму - а на послеродовую как раз у Вас похоже
- гость - 5 февраля 2017 г. 10:08 Ты ещё проблем не видела! Это не проблема, эту решишь и одна если захочешь. Проблема та что решить нельзя. --- валить надо из этой страны. хотя бы в Австралию, там эта проблема решена
Каждый день езжу через Борзовую Заимку на работу и обратно. Вот где действительно ужасная обстановка. На узких улицах машины еле разъезжаются. Там же школьники идут в школу и из неё по проезжей части, либо забираясь на высокие сугробы вдоль дороги и рискуя скатиться под колеса.
Видать тебя Елена скоро машина с ребёнком у школы переедет. Или ты уже не раз головой падала у школы. Отбила все мозги. Никому рты не закрывай а то беду накликаешь на себя. Анемеешь не народом за свое хамство. Типун тебена язык зато что гриянка. Лови. Да будет так.
Не успеет из п- ды вывалиться и сразу пальцы растопырила . Подайте ей комфорт. Заработай поди. На что заработала, то и оплати.
про Бозовую Заимку тоже заметил. ездил там пару раз летом, пьяные ходят по дороге, мне даже зеркало свернули
Вся страна в сугробах и в таких условиях. Это она одна только проблему увидела? Это только Ее ребёнку комфорта больше надо. В стране денег нет. Ты Елена держись, береги свои нервы. Лечись. И запомни никто твою проблему не решит, не придумывай государству и людям проблем. Никто для тебя ничего не будет делать. Каждый думает о себе потому что давно понял. Если ты не сделаешь, никто за тебя ничего не сделает. Повзрослеешь, извинишься. Язык и отпустит.
В Борзовке отродясь тротуаров почти нет. Дома прямо у дороги. Живут же люди и не жалуются. Приспособились к жизни. А эта теоретик и лопату не берет.
Гостю-Хаму - научись сначала писать грамотно, или тебя уже самого переезжало или головой трескался, Очень заметно. И смотри, лишь бы твой язык не защемило.
Елена пока не вылечишь свои страхи у психиатра так и будешь грязь на Амике на людей валить? Думай позитивно! Бери лопату, протопчи дорожку, напиши краской тротуар, обложи камушками, нарисуй улыбающегося смайлика. И слово плиз. О проделанной работе доложи тут. Все проблема решена. Водители люди и тебя поймут. Если ты к ним почеловечнее. А так ты обрызгала всех своим негативом! Позитива и так тут мало.
на Южном аллею от клуба до милиции вообще никогда не чистят!
И ярлыки никому не вешай. Повесишься.
Елена все страхи только у тебя в голове. Дружи со своей головой и со своими тараканами в ней. Начни уже работать и твою депрессию как рукой снимет.
Елена будь культурна и не обзывайся, заикаться начнёшь.
Елена не завидуй водителям, они долго трудились чтобы купить машину. Не будет зависти и тебе бог пошлёт достойную работу , где ты сможешь заработать на свою любимую машинку и только тогда ты сможешь оценить все прелести жизни.
Наконец задумались о дорогах для людей в городе ура! Главное когда их построите уберечь от водителей, а то они быстро их себе присвоят чтобы ножки не марать когда выходишь. Город наш туристический пора соответствовать!
Люди на машинах ездят не для того чтобы ноги не марать. А чтобы больше за день успевать, больше зарабатывать. А машины на проезжей части не паркуют, правила запрещают. Дороги и так принадлежат водителям, потому что они налоги дорожные платят. А вот пешики ходят через дорогу для машин без оплаты. Также пешеходы не платят налоги за ходьбу по тротуарам. Если все Пешеходы будут платить налоги за переход проезжей части дороги и за ходьбу по тротуарам, то у них появится право качать права и спрашивать с государства за их содержание. А так и в правду берите лопату и займитесь благоустройством сами.
Кто за налоги для пешеходов ?
места там дофига... прям завидно) запретите парковку и решен вопрос
У этой ленки мужик есть или нет? Или она его под каблук загнала? А то бы взял за шкирку и на кухню.
Всем, кто желчью брызжет от нечего делать - и муж замечательный и три машины в гараже и дом с великолепной кухней. Своих таскайте за шкирку.
Все мои ответы только для хамов. Адекватных гостей не касаются.
Сейчас погорода по проезжей части ходит, у меня на посёлке один асфальт и для пешеходов и для автомобилей, а вам в деревне тратуар подавай. Переезжайте туда, где есть тратуары. А то хотим и к природе поближе и чтоб вся цивилизация рядом была.
ленка еще и хвастунья... Фи!
У 94-й школы есть тротуар. Он вдоль школы к боковому входу проложен. На нем сейчас полтора метра снега лежит.
Знаю таких баб. Окрутила мужика с доходом, теперь думает звезду словила. Все то им обязаны, весь мир должен крутиться вокруг них и их гениальных детей. На интересы других таким мадамам плевать. У них ведь нет трех машин и просторной кухни.
Елена, вот чего Вы добиваетесь? Кто там тротуар должен кинуться сейчас делать? До лета никакого движения не будет, да и летом его не будет. А если Вы действительно заботитесь о детках, а не включаете "яжемать", то попросите мужа тропинку прокопать и протоптать - места там хватает. Если мужу зазорно этим заниматься, та дайте тысячу-другую местным алкашам(не поверю, что их нет в бельмесево). А летом соберите собрание родителей, скиньтесь по 500 рублей - засыпьте овраг песком да гравием. С другой стороны, а кто тот тротуар чистить будет? Зима снежная - все в трудных условиях, по обочинам и козьим тропам маются. Ну или стойте на своем - пишите чиновникам, Карлину, Путину, в ООН, в гринпис.
Да она ручками то не работала. Барыня. Посади жопку в машинку и отвези ребёнка в школу. Белоручка. Видимо парковаться не умеет.
Да у нее истерика по каждой кочке и овражку будет. Это они ещё в предшколу пошли только, а за 11 лет от ее истерик школа рухнет. Это зачем таким людям белый свет коптить? Сама на говно исходит и людям порядочным настроение портит. Сидит тут с самого утра, точно не работает. У неё голова вообще не работает как эту проблему решить, Думает ее дело поистереть и все сразу набежали и все решили, да ещё укол успокоительный ей барыне вколоть и моральный вред вернуть за ее же истерику. Видите ли она первую проблему в жизни увидала? Никто кроме неё не догадался бы так поистереть. Воистину у мамы и папы все слезами выбивала, на пол падала и ножками дрыгала. До сих пор ножками дрыгает и не встанет пока люди мимо все за неё не сделают. Елена ты зачем тут пишешь, у самой то какие идеи есть? Начни уже сегодня думать. Побереги школу от разрушения.
Пионеру - да я понимаю, что никто не кинется, сама то я как раз готова поработать, это не проблема (как думают некоторые гости и те которые знают, это они могут только желчью брызгать и советы давать, а также опускаться до оскорблений), но ведь надо привлечь внимание к этому вопросу - и не идиотов всяких, которые могут пожелать смерти другим, а заинтересованных в этом родителей. К сожалению пока не получилось, думаю, все равно выход найдется.
Гостю - хаму, истерика у тебя похоже, и ножками похоже сам дрыгаешь, когда гадость строчишь, в глаза мне все это сказать не хочешь?
Елена хамка всех обозвала и ждёшь деликатности? Решай проблему на собрании класса, школы, создай группу в ватсап с родителями одноклассников ребёнка. Зачем нам твои истерики и оскорбления? Обсосите свою местную проблему вместе. И Решите уже. А лучше заплати чтобы кто то все сделал как ты хочешь. Но лучше возьми лопату , принеси ещё несколько лопат и начни копать. Может кто из ваших родителей соизволит тебе помочь? Недалекая ты наша. Делом и ещё раз делом дела делаются. А не твоими истериками. И оскорблениями.
Легка ты уже кипишь, пойди хоть валерьянки хапни и выходи.
Ты меня хоть как назови, ко мне чужое говно не липнет. Но копать тебе надо все равно. Твоя проблема, тебе и копать. Видимо как поставила проблему так и люди отозвались. Ленка учись с людьми общаться. Горы свернёшь И овражек закопаешь. Хочешь я тебя проконсультирую как лопату держать будешь.
Гостю-хаму, который в глаза боится свое дерьмо преподнести - А я и так свернула, тебе не угнаться, у меня все хорошо, ужин готовлю, и не сгребай всех в кучу, все мои слова только тебе
Ленка хамка валерьянки хапни, а то ужин такая злая готовишь, мужа не ужином а дерьмом накормишь. Болеть станет. И твоё зло перейдёт к нему и он тебе онлайн залепит за всех за нас. А ты и не поймёшь Откуда прилетело.
Ленка хамка где же ты столько говна к людям накопила? От богатства или из бедности? Ладно накормишь мужа им твоим говном , берите лопаты и вперёд тротуары прокладывать. Пар выпустите. Разомнетесь. Да и твоё говно тоже.
Гостю хаму - ты своим говном смотри не подавись, нет - не захлебнись, только в интернете можешь желчью своей плеваться и все! И валерьянки тебе уже пора хапнуть, еще с 8 утра
Ужин получился отличный!
Не отрави мужа ужином, а впрочем он привычный. Ты как грязная губка. Лопатой, лопатой его лечить будешь. А то сидит ждёт ужин а дорожку тебе не протоптал.
Счас съест и онлайн люлей тебе отвесит.
Сначала топтать дорожку. А то и лопатой огребешься.
Гостю-хаму, я смотрю ты убогий недополучил в детстве, да и сейчас похоже недополучаешь
и огребался, видать, по полной
из-за тебя уро
дца, нормальные люди не смогут в комментариях поучаствовать
Амик, ау. Где модерация? Или для новой версии сайта слово "говно" теперь нормой является? Ну ладно. По теме - тротуара не будет. Чищенного точно. Елене удачи. По другой теме - новый дизайн сайта - говно. После ухода Светланы Шаповаловой - амик стал говном. Карлин, как губернатор, говно. У меня все. Можете банить.