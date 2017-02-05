Фото: Amic.ru

Дети, учащиеся в школе №94 в пригородном барнаульском поселке Бельмесево, вынуждены ходить на занятия прямо по проезжей части, сообщила порталу Amic.ru местная жительница Елена.

По словам нашей читательницы, уже долгое время безопасность школьников находится под угрозой. Виной всему, как рассказывает собеседница, отсутствующий тротуар и паркующиеся вдоль дороги у школы автомобили.

"Тротуара рядом со школой нет. Руководство заведения очень давно указывает на эту проблему, но воз и ныне там. Кроме того, изо дня в день у нашей школы останавливаются машины. Ладно бы, если родители просто высаживали ребятишек и уезжали. Но зачастую у школы стоит множество машин. Некоторые – часами. В итоге другим детям, которые добираются до школы пешком, приходится идти прямо по проезжей части", — сетует Елена.

В доказательство своих слов обратившаяся в нашу редакцию читательница сфотографировала то, что происходит возле школы. На снимках видно, как дети и их родители-пешеходы идут прямо по дороге, поскольку добраться до учебного заведения по обочине просто невозможно.

Читайте также: Барнаульцы просят организовать новый разворот на улице Малахова

"Я уже не знаю, как еще обратить внимание на проблему – здесь просто необходимо создать тротуар или огороженную пешеходную зону", — подчеркивает наша читательница.

Елена добавила, что уже обращалась по этой проблеме к представителям местных властей, но пока ситуация не меняется.

Читайте также: Предупреждая трагедию: барнаулец просит перестроить тротуар у Кардиоцентра