Фото: business-news.online
Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 февраля, намерен провести телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом пишет "ТАСС".
Кроме этого, глава Америки намерен связаться по телефону в эти выходные с премьер-министром Италии Паоло Джентилони, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой кабинета министров Новой Зеландии Биллом Инглишем.
Пока неизвестно на какие темы будут говорить политики. Скорее всего, речь пойдет о о поздравительных звонках.
Напомним, ранее Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Комментарии
Пошлет?
Завтра Соловьёв соберёт еврейский кружок по интересам,где будут обсуждать как не удачно закончились переговоры.
Интересно, кто будет звонить Порошенко. Лексус или Вован?
Скажет: "Денег ты не получишь. И я тебя последний раз предупреждаю."
нажрется сейчас от радости
Молодец, со всеми общается. Не выпендривается.
Скоро все вернётся на круги своя.
гость - 4 февраля 2017 г. 15:19 Завтра Соловьёв соберёт еврейский кружок по интересам,где будут обсуждать как не удачно закончились переговор
А ведь правда, а я и не замечал со своей русской безалаберностью, Соловей ведь еврей и гости его все евреи, спасибо тебе внимательный друже, теперь вижу, что соловей не только маленький жирный, прячущий свой жир под черной одеждой а свою трусость тремя охранниками, с которыми ходит постоянно, но и то, что у соловья все гости в студии евреи.