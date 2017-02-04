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29-летний выходец из Египта напал на военный патруль у Лувра в самом центре Парижа утром в пятницу, 3 февраля, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".

Как пишет издание, мужчина прибыл во Францию в конце прошлого месяца. Французские СМИ сообщают, что его зовут Абдалла. Точно определить личность позволят анализы ДНК и экспертиза отпечатков пальцев, проводимые в настоящее время.

Как сообщалось ранее, на военный патруль у Лувра накануне было совершено нападение. Мужчина с мачетте в руках кричал: "Аллах Акбар". Один из военнослужащих получил легкое ранение.