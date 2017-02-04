Воскресенье, 5 Февраль, 19:44

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,31
€ 63,82
Brent
$ 51,5
-13°
Обь
36см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Уголовное дело Андрея АрестоваВизит главы МЧС на Алтай Паводок на Алтае – 2017
Новости

Автомобиль полыхает на ул. Георгия Исакова в Барнауле. Фото

, ИА "Амител"
Судя по фотографиям очевидцев, машина горит открытым пламенем

Фото: vk.com/barneos22

Автомобиль загорелся на улице Георгия Исакова в Барнауле днем в субботу, 4 февраля, сообщают очевидцы в паблике Barnаul 22.

Судя по фотографиям очевидцев, машина горит открытым пламенем.

О причинах возгорания не сообщается. Также неизвестна марка автомобиля и есть ли пострадавшие в этом ЧП. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

4.02.2017 14:50
- гость -

Фото в стиле Амика. Всё видно и понятно.

0  0
4.02.2017 15:57
Серый

Наверное на газу ездил.

0  0
4.02.2017 16:01
Беля

Сгорел до тла. Газовый был.

0  0
4.02.2017 16:08
Гость

Лучше бы не писали такую новость. В чем суть информации то?

0  0
4.02.2017 16:51
- гость -

Это хохлы дострелили

0  0
4.02.2017 16:53
- гость -

Ого

0  0
4.02.2017 16:53
- гость -

Гость 4 февраля 2017 г. 16:08 Лучше бы не писали такую новость. В чем суть информации то?

Может чтобы на газе не ездили? Или огнетушители покупали?

0  0
5.02.2017 16:16
- гость -

Может чтобы напомнить, что все мы под Богом ходим?

0  0
5.02.2017 17:48
дед

Знать машина начинена чем-то самовозгарающимся: пожар еще вчера 4.02.17 в 15.30 потушили, а он сам по себе вспыхивает и вспыхивает по новой. Это следует из постоянно анонсируемых сообщений алтайских СМИ вчерашнего события как самой свежей новости на сегодняшнюю минуту в Барнауле. Может там кто-нибудь это авто поджигает постоянно после пожарников, вот это проверили бы журналисты...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
19:23
Минобороны РФ опровергло сообщение СМИ о гибели российских солдат в Сирии 0
18:52
Прохожие спасли трехлетнюю девочку, упавшую под поезд в Китае. Видео 0
18:22
29-градусные морозы ждут жителей Алтайского края в начале рабочей недели 0
17:56
Депутат петербургского Заксобрания устыдился своей зарплаты 2
17:29
Mitsubishi перевернулась вверх дном после ДТП в Барнауле. Фото 1
16:57
Лавров назвал честным ответ России на санкции Евросоюза 10
16:27
Toyota отказалась пропускать и врезалась в скорую в Новосибирске. Видео 5
15:59
Полиция Вены задержала "прогуливающихся" с оружием 22 уроженцев Чечни 15
15:29
Автобус сбил пожилую женщину в Барнауле - очевидцы 11
14:57
Бывший установщик окон из Барнаула украл у клиента более 28 тысяч рублей 2
14:26
СМИ сообщили о планах ЕС продлить антироссийские санкции на полгода 27
13:57
Два человека пострадали при столкновении микроавтобуса и поезда под Уфой 0
13:29
Виктория Боня объявила о расставании с мужем 10
12:58
Жириновский сообщил о своем намерении участвовать в президентских выборах 16
12:29
Два молодых повара попытались ограбить 50-летнюю женщину в Новосибирске 6
11:52
Алтайские полицейские задержали похитившего кроликов мужчину 1
11:27
Трамп не уверен, что сможет поладить с Путиным 44
10:52
Саакашвили предрек Украине статус европейской сверхдержавы 7
10:28
Алтайская таможня в пятый раз стала лучшей в Сибири 2
09:54
Семилетний мальчик погиб, катаясь на "ватрушке" в Подмосковье 5
09:26
Латвия построила 23-километровый забор на границе с Россией 22
09:00
Звезды советского хоккея провели матч в честь 80-летия Алтайского края
Звезды хоккея провели выставочный матч в Барнауле
08:53
Волонтеры разыскивают пропавшего неделю назад жителя Алтайского края 0
08:27
Трамп и Порошенко заявили о необходимости прекращения огня в Донбассе 8
07:34
Вне игры: лучшие фото Криштиану Роналду за футбольным полем 1
07:03
Два в одном: в Барнауле продают спаренный коттедж за 9,7 млн руб. Фото 14
06:32
Похолодание пришло в Алтайский край 3
06:01
Детей "выдавили" на дорогу: жительница Белемесево опасается за школьников 86
23:03
Британская певица Вера Линн к своему вековому юбилею записывает альбом 0
22:04
Смотрим, как свежемороженая рыба ожила в китайском супермаркете 2
21:04
Газета на украинском языке появится в Крыму 1
20:04
Напавшим на военный патруль у Лувра оказался выходец из Египта 0
19:32
Горящую Audi потушили в Барнауле за 15 минут 0
19:05
Разоблачительные письма футболиста Бэкхема утекли в сеть 0
18:32
Владимир Жириновский вновь переизбран председателем ЛДПР 5
18:03
Похолодание до -25 градусов ждет жителей Алтая в ночь на 5 февраля 0
17:31
Почти час пожарные тушили огонь в садовом домике в Барнауле 1
17:05
Дебошира, летевшего из Вьетнама в Сургут, высадили в Новосибирске 1
16:30
Россия хочет запретить ввоз мяса птицы из стран, где есть птичий грипп 8
16:00
Народный артист России Георгий Тараторкин скончался на 73-м году жизни 6
15:20
Алтайские водители делятся фотографиями с заснеженных трасс 4
15:05
Трамп проведет телефонные переговоры с Порошенко 4 февраля 8
14:29
Автомобиль полыхает на ул. Георгия Исакова в Барнауле. Фото 9
14:02
Внедорожник Toyota взорвался на улице в Луганске. Видео 2
13:33
Прима-балерина Мария Александрова ушла из Большого театра 4
13:07
Около 227 тысяч рабочих мест появилось за время президентства Трампа 64
12:35
Житель Китая зарезал пятерых соседей в ходе ссоры 0
12:07
Власти Украины заявили, что Россию "раздражают" успехи Киева 12
11:30
Матвиенко возмутилась, узнав о зарплате учителей в 7 тыс. руб. в Иваново 52
11:04
Стоимость тарифа по системе "Платон" поднимется в два раза 39

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.