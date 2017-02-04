Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль загорелся на улице Георгия Исакова в Барнауле днем в субботу, 4 февраля, сообщают очевидцы в паблике Barnаul 22.
Судя по фотографиям очевидцев, машина горит открытым пламенем.
О причинах возгорания не сообщается. Также неизвестна марка автомобиля и есть ли пострадавшие в этом ЧП.
Комментарии
Фото в стиле Амика. Всё видно и понятно.
Наверное на газу ездил.
Сгорел до тла. Газовый был.
Лучше бы не писали такую новость. В чем суть информации то?
Это хохлы дострелили
Ого
Гость 4 февраля 2017 г. 16:08 Лучше бы не писали такую новость. В чем суть информации то?
Может чтобы на газе не ездили? Или огнетушители покупали?
Может чтобы напомнить, что все мы под Богом ходим?
Знать машина начинена чем-то самовозгарающимся: пожар еще вчера 4.02.17 в 15.30 потушили, а он сам по себе вспыхивает и вспыхивает по новой. Это следует из постоянно анонсируемых сообщений алтайских СМИ вчерашнего события как самой свежей новости на сегодняшнюю минуту в Барнауле. Может там кто-нибудь это авто поджигает постоянно после пожарников, вот это проверили бы журналисты...