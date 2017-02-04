Фото: vk.com/barneos22

Автомобиль загорелся на улице Георгия Исакова в Барнауле днем в субботу, 4 февраля, сообщают очевидцы в паблике Barnаul 22.

Судя по фотографиям очевидцев, машина горит открытым пламенем.

О причинах возгорания не сообщается. Также неизвестна марка автомобиля и есть ли пострадавшие в этом ЧП.