Фото: vk.com/barneos22

Водители делятся фотографиями с заснеженных трасс Алтайского края. Судя по фотографиям, на трассах регионах сохраняется метель. Об этом сообщают местные жители в паблике Barnaul 22.

"Дорога Бийск-Новокузнецк!!! Дорогие водители, будьте любезны при такой погоде включать хотя бы ближний свет (а лучше дальний) а то ходовые огни не видно",- сообщают водители.

Между тем, как ранее писало ИА "Амител" , ГИБДД Алтайского края в субботу, 4 февраля призывала водителей отказаться от поездок на дальние расстояния из-за плохой погоды. В этот день синоптики прогнозируют усиление ветра, снег, метель, ограниченную видимость при порывах ветра, гололедицу.

Если есть необходимость в поездке на дальние расстояние, то лучше воспользоваться железнодорожным транспортом. Если возникнет экстренная ситуация, звонить по телефонам: 112, 110, либо на телефон доверия полиции 128.