Фото: vk.com/barneos22
Водители делятся фотографиями с заснеженных трасс Алтайского края. Судя по фотографиям, на трассах регионах сохраняется метель. Об этом сообщают местные жители в паблике Barnaul 22.
"Дорога Бийск-Новокузнецк!!! Дорогие водители, будьте любезны при такой погоде включать хотя бы ближний свет (а лучше дальний) а то ходовые огни не видно",- сообщают водители.
Между тем, как ранее писало ИА "Амител" , ГИБДД Алтайского края в субботу, 4 февраля призывала водителей отказаться от поездок на дальние расстояния из-за плохой погоды. В этот день синоптики прогнозируют усиление ветра, снег, метель, ограниченную видимость при порывах ветра, гололедицу.
Если есть необходимость в поездке на дальние расстояние, то лучше воспользоваться железнодорожным транспортом. Если возникнет экстренная ситуация, звонить по телефонам: 112, 110, либо на телефон доверия полиции 128.
Комментарии
"Дорога Бийск-Новокузнецк!!! Дорогие водители, будьте любезны при такой погоде включать хотя бы ближний свет (а лучше дальний) а то ходовые огни не видно",- сообщают водители.
Вообще-то на трассе запрещено передвигаться с включенными только ходовыми огнями. Обязательно должен быть включен ближний свет фар.
Заедут в глухомань и хвастают потом белыми фото. Ну метель, ну и чо?
- гость - 4 февраля 2017 г. 16:37
Да ладно? В светлое время суток БСФ или ДХО.
Почитай ПДД,где ясно написано должен быть включен ближний свет фар ИЛИ Дневные ходовые огни.