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Морозную, а вместе с тем снежную погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае на субботу, 5 февраля.

Согласно ЦГМС, в ночь на воскресенье в регионе возможны местами снег, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы. Температура упадет до -15...-20 градусов, в западных районах при прояснении до -20...-25.

Днем также прогнозируют местами снег, метель, на дорогах гололедицу. Температура днем прогреется до -10...-15 градусов, в северных районах -15...-20.

Ветер в этот день будет дуть юго-западный ночью 10-15 метров в секунду, местами порывы 19-24, днем 8-13 с усилением до 13-18.

Напомним, в Алтайском крае днем 4 февраля и в ночь на 5 февраля действует штормовое предупреждение.