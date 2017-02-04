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Народный артист России Георгий Тараторкин скончался на 73-м году жизни

, ИА "Амител"
Георгий Тараторкин умер после продолжительной болезни

Фото: zarrayon.ru

Народный артист России Георгий Тараторкин умер в субботу, 4 февраля, после продолжительной болезни.  Ему было 72 года, пишет "Интерфакс".

Тараторкин был секретарем Союза театральных деятелей России и Президентом ассоциации "Золотая маска".  С 1974 года он служил в театре имени Моссовета.

Зрители навсегда запомнили Тараторкина по таким фильмам, как "Они сражались за Родину", "Петербургские сновидения", "День приезда — день отъезда", "Дом на песке", "Версия" и многим другим.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

4.02.2017 16:18
Океана

Хороший был актер........

0  0
4.02.2017 16:33
- гость -

Все актеры хорошие, а вот ты помрешь, даже на амисе не напишут, может Писарев придет.

0  0
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