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Народный артист России Георгий Тараторкин умер в субботу, 4 февраля, после продолжительной болезни. Ему было 72 года, пишет "Интерфакс".

Тараторкин был секретарем Союза театральных деятелей России и Президентом ассоциации "Золотая маска". С 1974 года он служил в театре имени Моссовета.

Зрители навсегда запомнили Тараторкина по таким фильмам, как "Они сражались за Родину", "Петербургские сновидения", "День приезда — день отъезда", "Дом на песке", "Версия" и многим другим.