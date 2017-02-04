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Россельхознадзор в скором времени может запретить ввозить в страну мяса птицы и инкубационного яйца из стран, где выявлен птичий грипп. Об этом пишет РИА "Новости".

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В ведомстве пояснили, что пока точной даты запрета назвать нельзя. Но в течение двух недель этот проект будет рассмотрен. В первую очередь, под запрет попадут те страны, где зафиксированы вспышки высокопатогенного гриппа птиц. Это делается для безопасности здоровья россиян.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , Россельхознадзор ввел запрет на ввоз мяса говядины из Минска. Запрет начнет действовать 6 февраля.