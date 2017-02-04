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Россельхознадзор в скором времени может запретить ввозить в страну мяса птицы и инкубационного яйца из стран, где выявлен птичий грипп. Об этом пишет РИА "Новости".
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В ведомстве пояснили, что пока точной даты запрета назвать нельзя. Но в течение двух недель этот проект будет рассмотрен. В первую очередь, под запрет попадут те страны, где зафиксированы вспышки высокопатогенного гриппа птиц. Это делается для безопасности здоровья россиян.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , Россельхознадзор ввел запрет на ввоз мяса говядины из Минска. Запрет начнет действовать 6 февраля.
Комментарии
И свинины, где свинячий
А правда, что дошло дело до того, что Россия теперь закупает станки с ЧПУ у Северной Кореи, которая выпускает их по советским лицензиям?
Когда очередь Казахстана?
4.02.2017 16:57 - гость -
Правда, правда... Еще у Бразилии, у Китая, в Венесуэле и даже в Германии. И еще у нас их производят несколько совсем новеньких заводов. И чо?
Причем тут Белоруссия, если запретили ввоз птицы из Германии и Болгарии, а амик?
Ну, что там в телевизоре? Лукашенко теперь бандеровец и фашист? Или методички еще не прислали?
Ещё в семидесятых годах было доказано что этот грипп не является серьезной угрозой. Сейчас также не могут доказать его "ужасы". 10-20 умерших в год во всем мире это ничто. Получается что это просто бизнес. Птичий. И ничего личного.
5.02.2017 09:11 - гость -
+100500, а ещё забыли про борьбу со спидом, желтыми детьми, кислотными дождями и озоновыми дырами. Дурачат на всём, с чего бабло можно срубить. А по сабжу - почему-то нет запрета на ввоз овощей из стран, где значительно распространены колорадский жук, саранча и прочие вредители, которых трудно уничтожать.