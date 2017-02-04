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Пожарным удалось потушить полыхающую Audi в Барнауле за 15 минут, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как сообщается, информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 13:59. Через 12 минут пожар был локализован, еще через три минуты ликвидирован.

В тушении пожара принимали участие шесть сотрудников МЧС на двух спецмашинах.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , очевидцы писали, что в субботу, 4 февраля, на улице Георгия Исакова в Барнауле произошло возгорание автомобиля Audi.