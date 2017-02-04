Фото: pixabay.com

В ближайшем месяце в Крыму начнут выпускать первую газету на украинском языке. Издание будет рассказывать о том, как живут украинцы на полуострове, пишет РИА "Новости".

Как рассказал изданию глава Госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов, пока не придумано название для этой газеты. Выпуск периодики будет поддерживать крымское правительство.

Ранее сообщалось, что жители Херсонской области Украины просили власть Крыма, чтобы они снабдили их изданными в России книгами и журналами на крымско-татарском языке.

