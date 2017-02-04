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Свежемороженая рыба ожила на глазах у изумленных покупателей в одном из супермаркетов Китая. Об этом пишет портал svopi.ru.
Сотрудники магазина бросили мороженую рыбу в ведро с водой комнатной температуры, через какое-то время рыба начала махать хвостом.
Покупатели считают, что этот трюк специально придумали работники магазина, чтобы увеличить объемы продаж. В магазине же рассказали, что таким образом они пытались показать, что их рыба действительно свежемороженая.
Комментарии
Ротан, не? Он, падла, такой живучий!!)
Немо
Это самый обыкновенный карась!!!