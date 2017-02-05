Фото: vse42.ru
Украинский лидер Петр Порошенко поговорил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом. По данным пресс-службы главы Украины, лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине и отметили необходимость прекращения огня в Донбассе, пишет ТАСС.
Подчеркивается, что урегулированию ситуации в Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем уделили особое внимание. Трамп и Порошенко выразили "глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки", сказано в заявлении. Оба президента отметили необходимость установления режима полного прекращения огня.
В пресс-службе отмечают, что Порошенко высказался за активизацию экономических и деловых связей между странами. Кроме этого, стороны обсудили предстоящий визит украинского президента в Вашингтон.
В распространенном документе прошедший телефонный разговор называется конструктивным. В ходе переговоров Порошенко обсудил с Трампом ряд вопросов, "в том числе длящийся на протяжении долгого времени конфликт Украины с Россией", — цитирует агентство заявление.
В пресс-службе Белого дома сообщили, что Трамп пообещал работать с Украиной и Россией, а также другими вовлеченными сторонами, "чтобы помочь им восстановить мир на границе".
Комментарии
вот, наконец-то перестали говорить "на Донбассе", а стали "в Донбассе" значит, признали отдельным государством, как Украина
Не надо обзывать Трампа коллегой Порошенко
Да насрать на донбасс с его проблемами, за которые русская беднота становится ещё беднее
"В пресс-службе Белого дома сообщили..."
А ссылочку можно? Только не на фейсбук Порошенко
Давай ссыль балаболка Госдеповская!И в каком же Мы это месте обеднели то из-за Донбаса то?
Ты то чинущачья шваль только нажилась
250 укровойнов угрохал за 2 дня просто так. Нормальный презик, чо.
\....16 02 2017 в атмосферу зем:http://ru.news.meta.ua/:ли водит небесное тело вероятное место входа москва сант-петербург числа могут сказать все время это есть вторая чаша согласно откровения Иоанна Богослова третья чаша или третий камень с неба будет страшнее если войны не стихнут в мире последствия третьего падения третей пролитой чаши ангелом уничтожат жизнь на земле города укрытия псков и новгород челябинский инцидент повторится это была первая чаша в эту дату будет вторая \
\.....читайте вдумчиво библию и сравнивайте откровение иоанна богослова с тем что все вы увидите скоро суд над вами всеми идет #un #usa #canada #australia #belgie #netherlands #donald trump #petr poroshenko #vladimir putin #russia #cina #belarussia #khaazahstan #kirgistan #uzbekistan #cremle #daryssimo #victor zubrichky #poland #albania #horvatia #grecees #afon #rome #italy #vatican #DEWELT #BILD #BBC #TIMES #TIME #NEWSWEEK #WEEKAND #U.S.REPORTER #FIGARO #UMANITE #ZICIE #APOCALIPCE 2018 #SIENCE #HOLLYWOOD #pakistan #cina #india #finland #norwey #shwedeen #portugal #douche #ANGELE MEKEL \
Пранкеры Вован и Лексус хитро улыбаются.