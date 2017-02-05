Фото: lizaalert.org

В Алтайском крае идут поиски без вести пропавшего жителя села Смоленское. Об этом сообщается на форуме поискового отряда "Лиза Алерт".

Уточняется, что 60-летний Николай Лобунец ушел из дома 29 января 2017 года. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Рост пропавшего 168 см, у него худощавое телосложение, русые волосы с сединой, голубые глаза и есть усы.

Мужчина был одет в темную шапку, серую куртку, темные штаны и черные ботинки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 02 (102) или 8-800-700-54-52.