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Латвия построила 23-километровый забор на границе с Россией

, ИА "Амител"
В текущем году на обустройство границы выделено 6,3 млн евро, отметили в Государственной службе пограничной охраны страны

Фото: million-wallpapers.ru

Латвия на границе с РФ возвела 23-километровое заграждение для того, чтобы предотвратить проникновение в республику нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Государственной службы пограничной охраны страны Евгению Позняк.

Она отметила, что в текущем году на обустройство границы выделено 6,3 миллиона евро, на которые будет оборудована приграничная полоса длиной 150 километров и построено 60 километров забора.

Агентство пишет, что для ограничения потока нелегальных мигрантов Латвия ранее решила возвести на отдельных участках границы с РФ забор общей длиной около 90 километров. На его постройку в течение четырех лет власти потратят свыше 17 миллионов евро. Высота забора с учетом колючей проволоки составит 2,7 метра. На заграждение установят камеры видеонаблюдения и датчики движения. Отмечается, что забор начали строить в конце 2015 года, а закончить его возведение планируют в 2019 году.

По словам главы МВД Республики Рихардса Козловскиса, всего на укрепление восточной границы республики и усиление погранохраны до 2020 года нужно порядка 80 миллионов евро. Министр считает, что для борьбы с нелегальной миграцией также нужно увеличить число пограничников.

В минувшем году в Латвии за незаконное пересечение границы задержали 369 человек, из которых 250 являлись гражданами Вьетнама.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.02.2017 09:47
- гость -

Мы хуже мексиканцев

0  0
5.02.2017 09:47
медведь-шатун

Маразматики, стройте выше, больше, глубже, оле, оле, оле - Россия вперёд....

0  0
5.02.2017 09:50
- гость -

Я думал, что хоть в МВДах Европы "Козловскисов" нет.Ан нет-ошибалси!

0  0
5.02.2017 10:19
- гость -

5.02.2017 09:47 - гость -

Но вы лучше вьетнамцев, раз они к вам стремятся

0  0
5.02.2017 10:33
гость

Да правильно сделали, а то едут на работу в Москву и Питер, своих работяг хватает, гастарбайтеры, можь теперь не будут ездить.

0  0
5.02.2017 10:55
Шатал Труба

Медведь 09:47, а тут мы забор решили на границе с Белоруссией построить!!!! Что на это скажешь

0  0
5.02.2017 11:16
- гость -

Шатал Труба, смету покажи

0  0
5.02.2017 11:19
- гость -

А у либерастов - Трамп нехороший, что строит стену с Мексикой.

гость - 09:47 "Мы хуже мексиканцев"

А кто это такие МЫ и по каким критериям ВЫ хуже мексиканцев? Почему ВЫ себя считаете хуже мексиканцев, тема "сисек" не раскрыта?...

0  0
5.02.2017 11:24
- гость -

Шатал Труба 10:55 "тут мы забор решили на границе с Белоруссией построить"

Опять какие-то МЫ. Хватит МЫчать, вы конкретно скажите, кто это такие МЫ? Я что-то пропустил о ЗАБОРЕ с Белоруссией?

0  0
5.02.2017 11:25
медведь-шатун

Шатал Труба. Скажу Вам, словами М.С. Евдокимова - "Не всех дураков войной убило", у нас тоже своих трампов полно....

0  0
5.02.2017 11:31
Шатал Труба

11:16, а при чем тут смета!!! Я вопрос задал Медведю, на тему маразма!!! Латвия - РФ - забор на границе маразм, РФ - Белоруссия - ......?

0  0
5.02.2017 11:43
Шатал Труба

11:24, отвечу тебе словамт из песни "я, ты, он, она - вместе целая страна..... " и т.д. по тексту. Гугли радной, гугли

0  0
5.02.2017 11:48
- гость -

5.02.2017 11:43 Шатал Труба

Типо бывшие коммунисты пишут из эмиграции?

0  0
5.02.2017 11:51
- гость -

Шатал Труба 11:43 "Гугли радной, гугли"

Гугли не гугли, но такой информации о возводимом заборе России с Белоруссией НЕ СУЩЕСТВУЕТ. То есть, с твоей стороны, врунишка, это либо бред, либо наглая ложь...

0  0
5.02.2017 12:16
Шатал Труба

Время покажет "гость 11:51", а так тебе в помощь первый канал и передача " время покажет от 02.02.2017г." Удачи в просмотре

0  0
5.02.2017 12:40
- гость -

Шатал Труба 12:16 Иди отса из себя строишь...ну, ну...

0  0
5.02.2017 12:53
- гость -

Шатал Труба смотрит на мир сквозь шоу и сериалы. ) Советую еще добавить мультфильмы "Ну погоди!"

0  0
5.02.2017 13:21
- гость -

Контрабантных шпрот теперь не будет? Беда!

0  0
5.02.2017 13:28
- гость -

Молодцы, правильно сделали, меньше существ с криминальным менталитетом попадёт в Латвию

0  0
5.02.2017 13:35
Шатал Труба

12:53, вы не доверяете 1 каналу???

0  0
5.02.2017 13:37
- гость -

Шатал Труба 13:35

Россия решила ввести пограничную зону с Белоруссией на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей. Приказ должен вступить в силу 7 февраля 2017 года. Погранзона в Смоленской области появятся впервые. Брянскую область пограничная зона отделяет от Украины, Псковскую — от Латвии и Эстонии. В России пограничные зоны существуют в 47 субъектах и зачастую находятся в непосредственной близости от населённых пунктов.

БЕЛОРУССИЯ ВВЕЛА ПОГРАНИЧНУЮ ЗОНУ С РОССИЕЙ В СЕНТЯБРЕ 2014 ГОДА. (Указ № 433 от 4 сентября 2014 г). По мнению президента Александра Лукашенко, это должно помочь в борьбе с транзитной незаконной миграцией, наркотрафиком и незаконным перемещением через границу товарно-материальных ценностей.

И где забор???

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5.02.2017 13:45
- гость -

Шатал Труба 13:35 Не доверяю тебе. Врать, говорю, завязывай

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