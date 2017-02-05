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Латвия на границе с РФ возвела 23-километровое заграждение для того, чтобы предотвратить проникновение в республику нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Государственной службы пограничной охраны страны Евгению Позняк.
Она отметила, что в текущем году на обустройство границы выделено 6,3 миллиона евро, на которые будет оборудована приграничная полоса длиной 150 километров и построено 60 километров забора.
Агентство пишет, что для ограничения потока нелегальных мигрантов Латвия ранее решила возвести на отдельных участках границы с РФ забор общей длиной около 90 километров. На его постройку в течение четырех лет власти потратят свыше 17 миллионов евро. Высота забора с учетом колючей проволоки составит 2,7 метра. На заграждение установят камеры видеонаблюдения и датчики движения. Отмечается, что забор начали строить в конце 2015 года, а закончить его возведение планируют в 2019 году.
По словам главы МВД Республики Рихардса Козловскиса, всего на укрепление восточной границы республики и усиление погранохраны до 2020 года нужно порядка 80 миллионов евро. Министр считает, что для борьбы с нелегальной миграцией также нужно увеличить число пограничников.
В минувшем году в Латвии за незаконное пересечение границы задержали 369 человек, из которых 250 являлись гражданами Вьетнама.
Комментарии
Мы хуже мексиканцев
Маразматики, стройте выше, больше, глубже, оле, оле, оле - Россия вперёд....
Я думал, что хоть в МВДах Европы "Козловскисов" нет.Ан нет-ошибалси!
5.02.2017 09:47 - гость -
Но вы лучше вьетнамцев, раз они к вам стремятся
Да правильно сделали, а то едут на работу в Москву и Питер, своих работяг хватает, гастарбайтеры, можь теперь не будут ездить.
Медведь 09:47, а тут мы забор решили на границе с Белоруссией построить!!!! Что на это скажешь
Шатал Труба, смету покажи
А у либерастов - Трамп нехороший, что строит стену с Мексикой.
гость - 09:47 "Мы хуже мексиканцев"
А кто это такие МЫ и по каким критериям ВЫ хуже мексиканцев? Почему ВЫ себя считаете хуже мексиканцев, тема "сисек" не раскрыта?...
Шатал Труба 10:55 "тут мы забор решили на границе с Белоруссией построить"
Опять какие-то МЫ. Хватит МЫчать, вы конкретно скажите, кто это такие МЫ? Я что-то пропустил о ЗАБОРЕ с Белоруссией?
Шатал Труба. Скажу Вам, словами М.С. Евдокимова - "Не всех дураков войной убило", у нас тоже своих трампов полно....
11:16, а при чем тут смета!!! Я вопрос задал Медведю, на тему маразма!!! Латвия - РФ - забор на границе маразм, РФ - Белоруссия - ......?
11:24, отвечу тебе словамт из песни "я, ты, он, она - вместе целая страна..... " и т.д. по тексту. Гугли радной, гугли
5.02.2017 11:43 Шатал Труба
Типо бывшие коммунисты пишут из эмиграции?
Шатал Труба 11:43 "Гугли радной, гугли"
Гугли не гугли, но такой информации о возводимом заборе России с Белоруссией НЕ СУЩЕСТВУЕТ. То есть, с твоей стороны, врунишка, это либо бред, либо наглая ложь...
Время покажет "гость 11:51", а так тебе в помощь первый канал и передача " время покажет от 02.02.2017г." Удачи в просмотре
Шатал Труба 12:16 Иди отса из себя строишь...ну, ну...
Шатал Труба смотрит на мир сквозь шоу и сериалы. ) Советую еще добавить мультфильмы "Ну погоди!"
Контрабантных шпрот теперь не будет? Беда!
Молодцы, правильно сделали, меньше существ с криминальным менталитетом попадёт в Латвию
12:53, вы не доверяете 1 каналу???
Шатал Труба 13:35
Россия решила ввести пограничную зону с Белоруссией на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей. Приказ должен вступить в силу 7 февраля 2017 года. Погранзона в Смоленской области появятся впервые. Брянскую область пограничная зона отделяет от Украины, Псковскую — от Латвии и Эстонии. В России пограничные зоны существуют в 47 субъектах и зачастую находятся в непосредственной близости от населённых пунктов.
БЕЛОРУССИЯ ВВЕЛА ПОГРАНИЧНУЮ ЗОНУ С РОССИЕЙ В СЕНТЯБРЕ 2014 ГОДА. (Указ № 433 от 4 сентября 2014 г). По мнению президента Александра Лукашенко, это должно помочь в борьбе с транзитной незаконной миграцией, наркотрафиком и незаконным перемещением через границу товарно-материальных ценностей.
И где забор???
Шатал Труба 13:35 Не доверяю тебе. Врать, говорю, завязывай