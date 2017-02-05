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Латвия на границе с РФ возвела 23-километровое заграждение для того, чтобы предотвратить проникновение в республику нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Государственной службы пограничной охраны страны Евгению Позняк.
Она отметила, что в текущем году на обустройство границы выделено 6,3 миллиона евро, на которые будет оборудована приграничная полоса длиной 150 километров и построено 60 километров забора.
Агентство пишет, что для ограничения потока нелегальных мигрантов Латвия ранее решила возвести на отдельных участках границы с РФ забор общей длиной около 90 километров. На его постройку в течение четырех лет власти потратят свыше 17 миллионов евро. Высота забора с учетом колючей проволоки составит 2,7 метра. На заграждение установят камеры видеонаблюдения и датчики движения. Отмечается, что забор начали строить в конце 2015 года, а закончить его возведение планируют в 2019 году.
По словам главы МВД Республики Рихардса Козловскиса, всего на укрепление восточной границы республики и усиление погранохраны до 2020 года нужно порядка 80 миллионов евро. Министр считает, что для борьбы с нелегальной миграцией также нужно увеличить число пограничников.
В минувшем году в Латвии за незаконное пересечение границы задержали 369 человек, из которых 250 являлись гражданами Вьетнама.
Комментарии
Мы хуже мексиканцев
Маразматики, стройте выше, больше, глубже, оле, оле, оле - Россия вперёд....
Я думал, что хоть в МВДах Европы "Козловскисов" нет.Ан нет-ошибалси!
5.02.2017 09:47 - гость -
Но вы лучше вьетнамцев, раз они к вам стремятся
Да правильно сделали, а то едут на работу в Москву и Питер, своих работяг хватает, гастарбайтеры, можь теперь не будут ездить.