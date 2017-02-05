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Следователи устанавливают обстоятельства гибели семилетнего мальчика, скончавшегося после катания на тюбинге ("вытрушке") в Ногинском районе Подмосковья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка СК РФ.

Информация о гибели ребенка в лесу у садоводческого некоммерческого товарищества "Купавна" правоохранителям поступила вечером в субботу, 4 февраля.

Следствие установило, что во время катания мальчик получил травмы и скончался на месте. По данному факту проводится доследственная проверка, следователи осматривают место ЧП и устанавливают обстоятельства инцидента.

В то же время телеканал "360" со ссылкой на очевидца поделился подробностями об обстоятельства гибели ребенка. Уточняется, что около 16:00 мальчик спускался с горки вместе с отцом. При этом они поехали не по накатанной горке, а со стороны, где много деревьев. Во время спуска отца с сыном начало раскручивать, в и тоге они врезались в дерево так, что мальчик ударился головой.

Помощь ребенку сразу же попыталась оказать супруга свидетеля — врач и реаниматолог, который также находился на горке. Вместе они пытались откачать мальчика в течение 40 минут.

Подруга семьи охарактеризовала родителей погибшего как "очень общительных и адекватных" людей. Отмечается, что отец пошел кататься с горки с сыном, так как у него был выходной.