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Алтайская таможня в пятый раз стала лучшей в Сибири

, ИА "Амител"
В конкурсе принимали участие 11 коллективов таможен Сибирского таможенного управления

Фото: 24smi.org

Алтайская таможня заняла первое место в конкурсе на лучший коллектив таможенных органов Сибири. Победителем конкурса она становится уже пятый раз подряд, отмечает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что конкурс походил в два этапа. На первом определяли лучший таможенный пост внутри каждой таможни. На втором за право быть лучшим соревновались 11 коллективов таможен Сибирского таможенного управления (СТУ). Их оценивали по ряду показателей, в том числе выполнение планов собираемости таможенных платежей, уровень профессионализма должностных лиц, их взаимодействие с участниками внешнеэкономической деятельности в процессе реализации требований таможенного законодательства, служебная и трудовая дисциплина и не только.

В сообщении сказано, что награждение победителей переходящими штандартами и кубками СТУ состоится 21 февраля Коллегии по подведению итогов минувшего года.

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Отметим, что Сибирское таможенное управление проводит конкурс уже десять лет (с 2006 года). Его целью является повышение эффективности деятельности таможни по реализации таможенной политики РФ и определения лучших таможенных коллективов, которые добились высоких результатов в обеспечении экономической безопасности государства и внесли весомый вклад в решение задач, стоящих перед таможенными органами страны.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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