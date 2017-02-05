Фото: moscow-baku.ru
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Укарина "обречена быть сверхдержавой Европы", без которой ЕС не выживет. Соответствующее заявление прозвучало в эфире "Радио Вести" в субботу, 4 февраля, пишет "Лента.ру".
При этом он отметил, что Киев находится в том положении, при котором может ставить Брюсселю условия. "Украина имеет сейчас право не только не упрашивать, умолять: "Не бросайте нас, пожалуйста". Наоборот, говорить им: "Вы должны делать это, это, это"", — сказал Саакашвили и отметил, что у Европы без этой страны.
Бывший губернатор также выразил мнение, что Украина является мощной европейской страной по экономическому потенциалу. Саакашвили заявил, что необходимо настроиться и за 5-15 лет превратить Украину в "ведущего игрока европейской политики". Кроме этого он выразил сожаление о том, что ряд предыдущих руководителей "позиционировали Украину как объект международной политики, а не как субъект".
"Российская газета" добавляет, что также Саакашвили рассказал о "долге" Евросоюза перед Украиной, которая "спасает Европу от самой агрессивной армии".
Напомним, что в декабре минувшего года бывший губернатор Одессы объявил о сборе средств для своей новой партии, которая превратит Украину в сверхдержаву.
Комментарии
Оптимист однако.....
Ошибочка, не сверхдержава, супер-пердёж держава!!
опять галстуков переел...
После лазания по кустам на инагурации Трампа он стал еще глупее.
Галстука что ли объелся?
завидуйте молча
Ржачка живот аж заболел, кому там поднимать экономику, все специалисты которые могут что то строить и проектировать, это для них русофилы и враги народа, которые бегут если не в Россию то в другие цивилизованные страны, а те кто патриоты те что орут комуняку на гиляку, кроме как скакать в принципе не на что не способные.Так что тут без вариантов без России это болото обречено пускать газы из заднего прохода.