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Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Укарина "обречена быть сверхдержавой Европы", без которой ЕС не выживет. Соответствующее заявление прозвучало в эфире "Радио Вести" в субботу, 4 февраля, пишет "Лента.ру".

При этом он отметил, что Киев находится в том положении, при котором может ставить Брюсселю условия. "Украина имеет сейчас право не только не упрашивать, умолять: "Не бросайте нас, пожалуйста". Наоборот, говорить им: "Вы должны делать это, это, это"", — сказал Саакашвили и отметил, что у Европы без этой страны.

Бывший губернатор также выразил мнение, что Украина является мощной европейской страной по экономическому потенциалу. Саакашвили заявил, что необходимо настроиться и за 5-15 лет превратить Украину в "ведущего игрока европейской политики". Кроме этого он выразил сожаление о том, что ряд предыдущих руководителей "позиционировали Украину как объект международной политики, а не как субъект".

"Российская газета" добавляет, что также Саакашвили рассказал о "долге" Евросоюза перед Украиной, которая "спасает Европу от самой агрессивной армии".

Напомним, что в декабре минувшего года бывший губернатор Одессы объявил о сборе средств для своей новой партии, которая превратит Украину в сверхдержаву.