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Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с морозной и ясной погоды.

"Преимущественно без осадков, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица", – указывают в региональном Гидрометцентре.

Днем по краю -15…-20 градусов, в южных районах -10…-15 градусов. Ветер южный, два-семь метров в секунду.

В краевой столице преимущественно без осадков, утром изморозь, возможен туман, на дорогах гололедица. Температура в Барнауле днем составит -16…-18 градусов. Ветер южный, до семи метров в секунду.

