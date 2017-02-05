Фото: whio.com
Американский президент Дональд Трамп заявил, что уважает российского лидера Владимира Путина, но не знает, поладят ли они друг с другом, пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.
"Президент Трамп заявил, что уважает Путина, но это вовсе не значит, что они поладят", — цитирует агентство телеканал, который анонсировал на своем сайте выход в ближайшие дни интервью республиканца.
Глава Соединенных Штатов считает, что "будет лучше, если мы поладим с Россией, чем если не поладим". Также он хотел бы, чтобы РФ помогла США в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) и исламским терроризмом по всему миру. "Поладим ли мы? Понятия не имею", — заключил республиканец.
На вопрос о случаях жестокости с участием Путина Трамп ответил: "На свете полно убийц. У нас есть много убийц. И что вы думаете? Наша страна так уж невинна?"
Его интервью выйдет в эфир тремя частями — в воскресенье, понедельник и во вторник.
Комментарии
Зря ты так Трампушка, зря... сколеновстанцы наглухо зачмырят!
Дивергент)))))))
#Трампненаш?
Ну все щас мы тебе трам назло рубль опустим до 1000 к 1
Местные хламиды с претензиями на юмор снова заколбасились от очередных слов Трампа. )
Грохнут Трампа мерикосы и обвинят в этом Путина...
гость - 5 февраля 2017 г. 11:59 обвинят в этом Путина...
Не. Ни поверит ни кто. Весовые категории ни те. Да и в своем весе Путин на "нож в спину" адекватно ответить не может, а тут президент США! Не.
11:58, но мы же не госдума, овациями не встречаем избрание американского президента
Шатал Труба 12:18
Хламидии откликнулись комментом...
«Трамп не уверен, что сможет поладить с Путиным»
Не уверен, что Трамп может поладить внутри страны с либерально настроенной «интеллигенцией», в том числе с ФРИКИдельками, типа певицы Мадонны, которая в свое время пообещала оральный секс каждому, кто проголосует за Клинтон, со всеми актёрами Голливуда, людей крайне разнузданных нравов и не желающих эти нравы менять, с семьями двух пап, но без мамы, с премьер-министром Австралии, в разговоре с которым бросил трубку, с президентом Мексики, который против строительства стены между США и Мексикой, с мусульманами всего мира, и, прежде всего, мусульманами Ирака, Ирана, Сирии, Сомали, Судана, Ливии, Йемена, которым запретил въезд в Соединённые Штаты. Трампненаш, не американский президент, так считают многие миллионы мерикосов…поладить бы с ними…
12:28, а по теме то есть че фыркнуть???? че за госдуму скажешь, которая овациями встечала избрание американского президента???
Ну так настраивай ладилку на мир и поладишь. Какая ладилка -такой и мир.
5.02.2017 12:33 - гость -
Дума хлопала смене тотолитарной власти в США!
Как Мы его поставили, так Мы его и разлигимитизируем!
Совсем свежая новостя
"США прекращают финансирование Украины"
Подскажите адресочек магазина торгующего такими как у Вас очками?
Обратитесь в MI6, там подскажут.
5.02.2017 12:56 - гость - Совсем свежая новостя
"США прекращают финансирование Украины"
Ее европа финансирует вобще-то)
Смешно представить слова Трампа: "Не знаю, смогу ли я поладить с Порошенко, но очень хотелось." Или такие же слова с президентом Габона, кстати, а как его этого президента звать-то?
11:40 #Трампненаш?-----А что тебе,хламида,надо?
Толя
Тяжило тибе сёдня одному отдуваться?
Мы сами не можем поладить с Путиным: постоянно повышает цены, тарифы, налоги, а все доходы присваивает себе и олигархам.
12:45, спортсмен!!!! На лету тапки переобуваешь!!!! Где вы босся, диду и все ежи с ними, которые в едином порыве кричали "что Трамп наш президент"????
Мы сами не можем поладить с Путиным: постоянно повышает цены, тарифы, налоги, а все доходы присваивает себе и олигархам. Для создания обещанных 25 миллионов рабочих мест ничего не делает.