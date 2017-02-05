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Полицейские задержали в Косихинском районе мужчину, которого подозревают в краже кроликов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Ранее в дежурную часть обратился житель райцентра с заявлением о том, что накануне ночью неизвестные лица из его хозпостройки на приусадебном участке похитили двух кроликов. По предварительной информации, сумма ущерба составила порядка 2 тысяч рублей.

Правоохранители в тот же день по подозрению в краже задержали 28-летнего односельчанина потерпевшего. Мужчина не стал отрицать вины и рассказал, что один из похищенных кроликов у него убежал, а другого он спрятал в соседской бане. Полицейские действительно нашли там зверька, затем изъяли его и вернули законному владельцу.

По факту кражи, которая была совершена с незаконным проникновением в помещение, полицейские проводят проверку, по завершению которой примут процессуальное решение. Также правоохранители проверяют причастность задержанного к совершению других подобных преступлений.