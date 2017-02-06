Фото: avito.ru
Квартиру, созданную по авторскому дизайнерскому проекту, продают в высотке на Павловском тракте, 247 в Барнауле за 7,5 миллионов рублей.
Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, площадь жилья составляет 103 квадратных метра. Квартира находится на восьмом этаже 16-этажного дома.
"Вся обстановка с эксклюзивным интерьером. Все под ключ, квартира полностью готова к проживанию и не требует вложений", – отмечает автор объявления.
В квартире имеются охранная и пожарная сигнализации, а также система видеонаблюдения.
Комментарии
Безвкусица какая то! Дизайнеры такие дизайнеры!
жуть, а не дизайн!(( все блескуче-вычурное...кошмар одним словом(((
Дизайнер дизайнеру рознь
Для любителей "дорого-богато".
как в музее, а на третьей фотке вообще подумал, что кабинки для голосования стоят
а подумал, что это кабинки - типо как в общественном туалете кабинки, а в кабинках - унитазы.
ой, пардоньте.
а ведь в этом доме у меня начальство живёт. как раз в сторону кольца. как раз с новым ремонтом. как раз продают. этаж только не знаю. я теперь когда буду в кабинет входить, буду молочные диваны вспоминать
финт самый завистливый !!!))))
Прошу раскрыть информацию о кабинках. Народ нервничает.
Скажите имя дизайнера, чтобы не дай бог к нему обратиться)))
Анекдот для финта. Заходит секретарша на работу, видит перестановку. В глазах выступили слезы. Спрашивает у начальника: - вы меня уволили? - почему ты так решила? - а почему тогда диван убрали?!
смешной анекдот
тоже очень заинтриговали кабинки...
да это вешалки так сделаны, для одежды в прихожей..... у меня почти так же.
6.02.2017 08:19 финт
зайди к начальству и скажи: - а дизайнер у вас дохлый был в хате. м.б. тебе даже интернет не отрубят на работе)))
на последнем фото весна, конец апреля вечер...... Скоро весна.
на последнем фото весна, конец апреля вечер...... Скоро весна.
романтика
романтика
рыбалка, шашлыки, коньячок у костра.... пока комаров нет.
саныч, какая тебе романтика, когда у тебя вместо закрытой гардеробной общественные кабинки-туалеты стоят?
6.02.2017 08:19 финт
Место директора в вашей конторе видимо скоро освободится. Продают квартирку, уезжают видимо прочь из алтайской столицы.
когда у тебя вместо закрытой гардеробной общественные кабинки-туалеты стоят?
так у меня закрыты, я написал почти так же.... разделены и дверцы. Гость не внимательный, романтика у Панки у меня пьянка на берегу озера.