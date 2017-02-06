Фото: avito.ru

Квартиру, созданную по авторскому дизайнерскому проекту, продают в высотке на Павловском тракте, 247 в Барнауле за 7,5 миллионов рублей.

Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, площадь жилья составляет 103 квадратных метра. Квартира находится на восьмом этаже 16-этажного дома.

"Вся обстановка с эксклюзивным интерьером. Все под ключ, квартира полностью готова к проживанию и не требует вложений", – отмечает автор объявления.

В квартире имеются охранная и пожарная сигнализации, а также система видеонаблюдения.

