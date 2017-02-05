Фото: cherlock.ru
Двое злоумышленников напали на жительницу Новосибирска, однако она оказала им сопротивление и вызвала полицию, пишет портал "Новосибирские новости" со ссылкой на ГУ МВД России по области.
Уточняется, что инцидент произошел в ночное время в субботу, 4 февраля. Женщина возвращалась с работы, а возле дома по улице Ударной на нее напали неизвестные. Один злоумышленник несколько раз ударил женщину, а его сообщник попытался отобрать сумку, в которой находились деньги и документы. Но потерпевшая смогла дать отпор бандитам и обратить их в бегство, отмечается в сообщении.
После этого она сообщила в полицию приметы злоумышленников, и подозреваемых задержали по горячим следам. Ими оказались молодые люди в возрасте 21 и 22 года. Оба работали поварами.
По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
Комментарии
Голод с поварами что делает
Ага, очереди за немецкими мандаринами по 2 км.
Были поварами , - стали ,,скокарями ,, .
нормальный заголовок. женщине респект!
- гость - 5 февраля 2017 г. 15:34 нормальный заголовок. женщине респект! Чем нормальный? То что они в столовой, кафе ,ресторане это устроили????
- гость - 5 февраля 2017 г. 15:54 --- а если бы они работали в полиции, надо было написать в заголовке "полицейские"? нормально все